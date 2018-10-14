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Синод Константинопольского патриархата решил продолжить предоставление автокефалии Украинской православной церкви. В России обещают ответ – и не только со стороны РПЦ. На днях пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков предостерег от незаконных действий в Украине, которые могут повредить интересам верующих Украинской православной церкви Московского патриархата и пообещал, что Москва защитит этих верующих, если ситуация вокруг процесса предоставления автокефалии обострится. В понедельник в Минске планируется мероприятие, организованное Российской православной церковью. Что означает решение Синода для УПЦ уже сейчас? Почему это решение считается историческим? И может ли Москва повлиять на получение томоса УПЦ? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили эксперт аналитического центра «Украинский институт будущего» Игар Тышкевич и руководитель Донецкой епархии УПЦ КП Сергей Горобцов.

– Решения Вселенского патриархата долго ждали. Синод заседал три дня и в итоге решение принято, насколько можно судить. Процедура получения автокефалии продолжается. Томос приближается?

Игар Тышкевич: Томос это патриаршее послание. Говорить, что томос приближается примерно то же самое, что говорить «письмо идет», но что в письме, мы не знаем.

– В эфире программы «​Ваша Свобода»​ представитель Московского патриархата Климент Вечеря намекнул, что томос может быть, но с отказом.

Вселенский патриархат с решением Синода подтвердил, что идет по пути предоставления автокефалии

Игар Тышкевич: Теоретически, может быть, но Вселенский патриархат с решением Синода подтвердил, что идет по пути предоставления автокефалии. Церковные организации оценивают временные рамки несколько иначе. Для церкви даже сто лет не является большим сроком.

Но само решение Синода уже в корне изменило ситуацию и после этого у патриарха Варфоломея появилась вилка возможностей: любая из которых весьма неприятна Русской православной церкви, поэтому и пошла мгновенная реакция.

Один из пунктов решения, который принял синод – снятие анафемы и что все верные украинской церкви находятся в лоне самой Константинопольской церкви.

И следующий пункт – отмена патриаршего послания 17-го века о праве Москве хиротонизировать – давать добро на административную должность, руководителя Киевской митрополии. Это означает, что Вселенский патриархат возвращается к ситуации 17-го века, когда была Киевская митрополия без права автономии, самоуправления. Все верующие украинской церкви признаются верующими этой митрополии. Все приходы являются каноничными.

– Решение Вселенского патриархата вы оцениваете позитивно или есть скепсис для Украины?

Игар Тышкевич: В любом случае Московский патриархат потерял влияние, потому что верующие уже ушли. Это облегчает переход под Вселенский патриархат. Если парафии Московского патриархата решат перейти, они автоматически переходят в подчинение Вселенского патриархата.

И второе, что после смерти либо ухода на пенсию Онуфрия, Москва лишается права назначать нового иерарха своей церкви на территории Украины. Так уже сейчас есть.

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– Ваша оценка решения Вселенского патриархата? Насколько я понял, это очень значимое решение, но Вселенский патриархат больше на себя берет полномочий?

Если украинское общество не объединится посредством объединения ветвей украинского православия, то не будет украинского государства

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Сергей Горобцов: Я хотел бы всех поздравить с этим историческим событием. На Востоке это очень сердечно, даже слезно проявляется. Мы наконец дождались этого момента, потому что этого клейма «раскольники», «не каноничные» уже у нас нет. Мы признаны украинским народом, богом, а сейчас это подтвердил Вселенский патриарх.

Все понимают, что если не объединится украинское общество посредством объединения ветвей украинского православия, то не будет украинского государства.



Я не думаю, что патриарх Филарет, митрополит Макарий, те представители Московского патриархата, сделают шаг назад. Объединяющий собор обязательно будет, святейшие настроены провести его в ближайшее время.​

– Православные уже имеют право проводить этот собор для новой Украинской независимой церкви? Или должно быть еще добро от Константинополя?

Сергей Горобцов: Это благословение уже дано. В пунктах было сказано про объединительный процесс этих веток православия.

– Можно ли назвать дату, когда будет этот объединительный собор?

Сергей Горобцов: Я думаю, скорее всего в этом году.

– Придет томос, будет патриарх независимой украинской церкви, какова судьба верующих, которые оказались на оккупированных территориях?

Объединяющий процесс и предоставление автокефалии Украинской православной церкви будет предпосылкой прекращения этой войны

Сергей Горобцов: Я думаю, что объединяющий процесс и предоставление автокефалии Украинской православной церкви будет предпосылкой прекращения вражды и этой войны. Будет единая система, фундаментация одной церкви, одного мнения.

На стороне временно оккупированных территориях все очень сложно. Например, вначале этого года представители так называемой «МГБ ДНР» вызывали наших священников Киевского патриархата, греко-католиков, некоторых протестантов и говорили, что если эти церкви собираются совершать там богослужение, должны сделать официальную перерегистрацию по так называемым «законам ДНР».

А недавно мне позвонили, что мы якобы должны пройти церковную экспертизу, на самом ли деле мы признанная церковь.

– Игар, в понедельник в Минске соберется синод Русской православной церкви. Как вы считаете, что это может быть в Минске?

Игар Тышкевич: Есть несколько направлений. Поскольку все приходы УАПЦ и УПЦ (КП) признаны каноничными, они часть Константинопольского патриархата. Восстановлен статус-кво ситуации 17 века, тогда в состав Киевской митрополии, в том числе входил Минск. В современной Беларуси Беларусская православная церковь автокефалии не имеет, она имеет статус экзархата, еще меньше полномочий, чем УПЦ.

Сегодняшняя ситуация для России очень опасна и без получения автокефалии Украинской православной церкви

Но Александр Лукашенко не раз говорил, что он не против, чтобы Беларусская церковь стала самостоятельной. В результате Россия прислала своего смотрящего, митрополита Павла. Для Русской церкви это было крайне важно.

Дальше может быть создание автономных образований, подчиняемых непосредственно патриарху Константинополя на территории Беларуси, может быть переходит парафий. Даже сегодняшняя ситуация для России очень опасна и без получения автокефалии Украинской православной церкви.

Если начнется переход из Московского патриархата в Украине под эгидой Вселенского патриархата, следующий политический компромисс будет с Беларусью и Молдовой. Даже без получения автокефалии Украинской церковью, Русская православная церковь теряет свое влияние как крупнейшая по размерам православная церковь, а Россия теряет влияние и на постсоветском пространстве, и на Балканские страны. Поэтому для патриарха Кирилла крайне важно не допустить, чтобы следующим шагом была Беларусь.

​– Имеет ли ресурсы, рычаги Гундяев заблокировать получение томоса Украиной?

Украинские приходы каноничные. И обжаловать это Россия не может, потому что это часть первой по старшинству православной церкви

Игар Тышкевич: Процесс уже начался – решением синода Константинопольский патриархат обрубил канаты. Сейчас уже не важно, будет автокефалия или нет, важно, что украинские приходы каноничные. И обжаловать это Россия не может, потому что это часть первой по старшинству православной церкви.

Будет томос или нет – Российская церковь уже проиграла. Дальше РПЦ скорее всего пойдет на раскол православия. Если процессы пойдут либо создание мощной украинской церкви, рано или поздно, либо усиление Вселенского патриархата, в любом случае РПЦ теряет влияние. Если ситуация пойдет по созданию Украинской православной церкви, где-то на промежуток 20-25 лет самой крупной православной церковью в мире станет Румынская. А это крах всего для русских: не будет ни внутреннего политического мифа, ни внешнего.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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