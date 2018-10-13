Чого чекають від томосу віряни Почаївської лаври

У Почаївській Свято-Успенській лаврі дзвонять до вечерні. Парафіяни йдуть на службу, але поговорити з ними не вдається – кореспондентові «Настоящего времени» дозволили тільки знімати територію лаври, а ось спілкуватися з людьми або заходити з камерою в церкву не можна. За цим стежить охоронець, який нас супроводжує.

Представники лаври говорити про томос для єдиної Української православної церкви не хочуть – відсилають до оприлюдненого на офіційному сайті звернення намісника, митрополита Володимира. Там мовиться, що православна церква в Україні 18 років тому вже отримала томос від глави Російської православної церкви Алексія II і цим статусом задоволена. А новий стиль, який втілює патріарх Константинопольський і «друг папи Римського» Варфоломій, – неприйнятний. За воротами лаври, повідомляє кореспондент «Настоящего времени» (проект Радіо Свобода у співпраці з «Голосом Америки»), думок про долю православ'я в Україні значно більше.

«Думають по-різному, і погляди є різні. І нехай залишаються зі своїми поглядами. А нам творити і жити для дітей, для онуків, для майбутнього. Ми повинні отримати своє», – говорить парафіянка Валентина.

«Не потрібно людей ділити за релігіями. А якщо рівень життя буде гідним – люди самі об'єднаються», – вважає вірянин Валерій.

У своєму зверненні настоятель лаври заявляє про погрози і закликає бути готовими до захисту святині.

«Є така поширена хибна думка, що місто Почаїв – це центр «русского мира» в Західній Україні. Потрібно розрізняти місто Почаїв і Почаївську лавру», – запевняє депутат почаївського міської ради Тарас Паляниця.

​Почаївська Свято-Успенська лавра – друга за розмірами святиня православної церкви Московського патріархату в Україні. Для Західної України це нетипова ситуація: в місті немає храмів традиційних конфесій Західної України, наприклад, греко-католиків. Лише на околиці невеликий храм Української православної церкви Київського патріархату.

Отець Роман, вибачаючись за тісноту, пригощає нас чаєм прямо біля входу. Тут моляться за створення єдиної помісної української православної церкви.

Сподіваємося, що рішення Вселенської матері-церкви, від якої ми свого часу прийняли хрещення, буде позитивним для нас, і що томос буде

«Ми сподіваємося, що рішення Вселенської матері-церкви, від якої ми свого часу прийняли хрещення, буде позитивним для нас, і що томос буде. І що цей томос принесе мир і спокій. І що з наданням томосу Київському патріархату перестануть прітикать, що ми неканонічні, що ми не благодатний», – говорить настоятель Свято-Андріївської церкви, священик Роман Матлюк.

Отець Роман ніяких загроз для громадського спокою в місті не бачить. І не вважає, що в разі отримання томосу кількість його прихожан різко збільшиться. Кожен має право сам вибирати собі церкву – так вважають і жителі Почаєва.

«Як ходила, так і буду ходити. Від Бога я ніколи не відмовлюся, я не відречуся», – говорить парафіянка Лідія.

За даними Тернопільської державної адміністрації, за останні чотири роки 10 релігійних громад в області, в тому числі і в Кременецькому районі, де розташований Почаїв, перейшли з Московського до Київського патріархату. І завжди це було рішенням вірян.

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