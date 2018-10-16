Автокефалія завадить Росії впливати на Україну через Московський патріархат – Карпентер

Готовність Вселенського патріархату надати автокефалію українській церкві має історичне значення для України, вважає колишній заступник помічника голови Пентагону та директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті Майкл Карпентер. Про це він розповів в інтерв’ю інформаційному агентству «Укрінформ».

«Це (отримання автокефалії – ред.) зменшує можливості російської держави застосовувати Московський патріархат як інструмент своєї зовнішньої політики. Це був, фактично, свого роду клин у культурній та релігійній сферах, майже воєнна пропаганда проти українського населення», – заявив він.

За очікуваннями фахівця в галузі безпеки і дипломатії, власна незалежна церква означатиме духовну незалежність України від Росії. Втім, він не виключає й викликів.

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«Мене, звісно, непокоїть можливість виникнення насильства й конфліктів, пов’язаних із цим рішенням, особливо, з російського боку. Але я думаю, що в перспективі часу, це – історичний момент для України, один із тих, що зміцнює її незалежність», – сказав він.

11 жовтня Синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві. Синод також постановив відновити канонічний сан голови Української православної церкви Київського патріархату Філарета і голови Української автокефальної церкви митрополита Макарія, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».

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Далі, як пояснив патріарх Філарет, керівники українських православних церков, УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП), повинні скликати Собор, на якому буде ухвалене рішення про об’єднання церкви й обрано її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію.

Росія заперечує проти рішення Синоду Константинопольського патріархату. Зокрема Російська православна церква ухвалила рішення про розірвання зв’язків з Константинопольським патріархатом.

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