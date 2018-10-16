Порошенко хоче передати Андріївську церкву у користування Вселенському патріарху

Президент України Петро Порошенко найближчим часом запропонує передати Андріївську церкву в Києві у постійне користування Вселенського патріарха. Про це на погоджувальній раді заявила народний депутат від Блоку Петра Порошенка Ірина Луценко.

«Президент підтримує прагнення якомога скорішого отримання томоса. І в знак солідарності з цим процесом робить символічний жест: в найближчі дні буде зареєстрований законопроект, яким президент Порошенко пропонує передати Андріївську церкву в постійне користування Вселенського патріарха як символічний жест того, що святий Андрій свого часу хрестив Україну ", – зазначила депутат.

Президент просить парламентські фракції підтримати його ініціативу, додала Луценко.

Наразі у Андріївській церкві проходять богослужіння Української автокефальної православної церкви.

11 жовтня Синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві. Синод також постановив відновити канонічний сан голови Української православної церкви Київського патріархату Філарета і голови Української автокефальної церкви митрополита Макарія, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».

Далі, як пояснив патріарх Філарет, керівники українських православних церков, УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП), повинні скликати Собор, на якому буде ухвалене рішення про об’єднання церкви й обрано її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію.

Росія заперечує проти рішення Синоду Константинопольського патріархату.