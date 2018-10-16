Церковний розкол розірве останній імперський зв’язок між Москвою та Києвом (світова преса)

Американське видання The New York Times пише про те, що церковний розкол розірве останній імперський зв’язок між Москвою та Києвом. Старший науковий співробітник Atlantic Council Адріан Каратницький звертає увагу на те, що активність ультраправих груп в Україні змушує багатьох думати про те, що їхня підтримка стрімко зростає. Автор порівнює ситуацію із європейськими країнами і пояснює, чому ця думка є помилковою. В статті, опублікованій на сайті телемережи CNN, йдеться про те, що у конфронтації між Україною та Росією США не стоять осторонь.

Американське видання The New York Times пише про те, що Росія робить подальші кроки назустріч релігійному розколу у православній церкві.

Автор нагадує, що Російська православна церква у понеділок 15 жовтня вирішила розірвати всі зв’язки з Константинопольським патріархатом – материнською церквою православного світу. Це – протест проти рішення Вселенського патріарха піти назустріч створенню незалежної української церкви.

Щоправда, Російська церква закликала лідерів інших 12 незалежних православних церков тиснути на Константинополь, але не вимагала, щоб ті також розірвали із Вселенським патріархатом зв’язки, пояснює автор.

«Різні церкви православної віри переривали спілкування один з одним за свою довгу, майже 2000-річну історію, особливо через створення автономних церков. Сама російська церква розривала стосунки із Константинополем у 1996 році на період протягом декількох місяців через питання про контроль над церквою в Естонії, аж доки не досягли компромісу», – нагадує автор.

Але ситуація з Україною відрізняється, адже ставки тут набагато вищі через велику кількість вірян. Є також побоювання про можливість спалаху насильства.

Для Росії «втрата церкви в Україні також матиме політичні та історичні наслідки. Київ вважається батьківщиною російського православ’я. Ще важливішим є те, що будь-який розкол розірве останній імперський зв’язок між Москвою та Києвом, поховавши зусилля російського президента Володимира Путіна відновити якомога більшу частину імперії під прапором «русского мира».

Росія звинуватила США у маніпулюванні рішеннями для послаблення Москви. «А протистояння між Москвою та Константинополем ставить іншу частину православного світу в незручне становище, змушуючи обирати між багатством і владою, наданій російській церкві Кремлем, та століттями церковної традиції, представленої материнською церквою в Константинополі», – мовиться у статті.

Старший науковий співробітник Atlantic Council Адріан Каратницький звертає увагу на те, що активність ультраправих груп в Україні змушує багатьох думати про те, що їхня підтримка в Україні стрімко зростає. Автор порівнює ситуацію із європейськими країнами і пояснює, чому ця думка є помилковою.

Каратницький, який є співдиректором ініціативи «Українсько-єврейська зустріч», вертає увагу на те, що 14 жовтня Україною прокотилися марші із нагоди річниці заснування Української повстанської армії. В акції взяли участь щонайменше 10 тисяч людей. Байдужість правоохоронних органів до операцій ультраправих націоналістів, тим часом, привертає увагу екстремістів з інших країн, які також були на марші. За словами українського аналітика Антона Шеховцова, «Київ став одним з основних центрів діяльності європейських ультра правих націоналістів».

«Проте західні і ізраїльські уряди, ЗМІ та неурядові організації повинні бути чутливими до гібридної війни та дезінформації з боку Росії щодо теми антисемітизму та ультра-правих в Україні», – попереджає Каратницький.

Зрозуміло, що діяльність ультраправих груп привертає чимало уваги закордоном. Проте слід розуміти, що ці групи не користуються особливою підтримкою. Напередодні президентських виборів 2019 року опитування громадської думки свідчать про те, що навіть у поєднанні всі ультраправі кандидати разом отримають не більше 4%, зауважує автор.

Якщо порівняти рівні підтримки ультраправих партій в Україні з такими європейськими ультраправими партіями, як, наприклад, «Альтернатива для Німеччини» (AfD) чи партії Марі Ле Пен, то стає зрозуміло, що «українське суспільство відчуває мало симпатії до ультраправих».

І хоча й анти-семітизм та певні єврейські стереотипи присутні у повсякденному житті, і, наприклад, біля синагог можна побачити анти-семітські графіті – те ж саме відбувається в більшості розвинених демократій світу, йдеться у статті.

Між 2016 та 2017 роками кількість актів вандалізму проти єврейських об’єктів зросли з 19 до 24, але це все ще нижчий показник від багатьох європейських країн. Ба більше, серед своїх центрально- і східноєвропейських сусідів Україна є надзвичайно толерантним суспільством, навіть попри окупацію частин її територій Росією, мовиться у статті.

Автор також нагадує, що, наприклад, прем’єр-міністр України – Володимир Гройсман – єврей. 30 з 427 членів парламенту – євреї.

І хоча, дійсно, владі слід звернути серйознішу увагу на проблеми із діями ультраправих груп, і ні в якому разі не ігнорувати проблему, ці явища необхідно розуміти і мати на увазі зусилля Росії у розгортанні цієї теми.

Адріан Каратницький: «Моє бачення того, чому ультраправий [рух] в Україні не зростає, але залишається серйозною загрозою».

В статті, опублікованій на сайті телемережа CNN, йдеться про те, що у конфронтації між Україною та Росією США не стоять осторонь.

На Донбасі продовжується «гаряча війна», у той час, як конфлікт між Москвою та Києвом набирає обертів. Останній камінь спотикання – це прагнення української церкви до незалежності, на що Україна минулого тижня отримала ухвалення від Вселенського патріархату.

Автор нагадує слова речника Кремля Дмитра Пескова, який зауважив, що «у випадку, якщо події в Україні увійдуть в русло протиправних дій, то Росія, яка всюди захищає інтереси російських і російськомовних, про що неодноразово говорив (Володимир) Путін, так само захищає інтереси православних».

Ці слова мають вагу, наголошує автор. Адже, саме так Путін виправдовував анексію Криму.

США, в свою чергу, визнають Росію агресором. Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер сказав, що сепаратистські сили на Донбасі «100% перебувають під командуванням та контролем Росії», хоча й Москва стверджує, що це місцеве повстання.

Вашингтон підтримав свої слова поглибленням військового партнерства з Києвом, а підтримка адміністрацією президента США Дональда Трампа України встигла пройти певний шлях еволюції. Попри деякі моменти, американські високопосадовці підтримують жорсткий підхід щодо ролі Росії в Україні, мовиться у статті.

Так, минулого тижня розпочалися військові навчання «Чисте небо-2018», в яких взяли сили повітряні сили США.

CNN: Високопосадовці адміністрації Трампа продовжують підтримувати жорстку політику щодо ролі Росії в Україні, у той час як у східному регіоні Донбасу йде «гаряча» війна