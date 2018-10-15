Українська автокефалія – проєвропейська та проукраїнська державна стратегія (світова преса)

Французький часопис Liberation обговорює на своїх шпальтах надання автокефалії Українській православній церкві. Каталонське видання La Vanguardia пише про підготовку в Україні до проведення об’єднавчого Архієрейського собору УПЦ. Британська газета The Daily Telegraph змальовує портрет дружини Віктора Медведчука – Оксани Марченко як подруги Путіна і шанувальниці «Дольче і Ґаббанa».

Лівоцентристський часопис Франції Liberation, заснований Жано-Полем Сартром, публікує статтю «Тертя між Росією та Україною розколюють православну церкву». Паризьке видання пише, що Українська православна церква здобуває незалежність від Росії, яка перебрала на себе керівництво українським православ’ям ще 1686 року. Цей крок викликав справжнє роздратування у Москві. Але французька газета зазначає, що попри лють Москви, питання незалежності УПЦ вже вирішено. Після тижнів напруження і візитів на вісі Москва-Київ-Константинополь, Вселенський патріарх Варфоломій, голова православних патріархів cвіту розпочав процес створення незалежної православної церкви в Україні.

Синод православної церкви у Константинополі підтвердив факт того, що вже було ухвалено рішення надати автокефалію Українській православній церкві, водночас скасувавши анафему щодо двох предстоятелів українських православних церков – УПЦ Київського патріархату, проголошеної патріархом Філаретом 1992 року, а також УАПЦ, яка народилась внаслідок від’єднання цієї української православної церкви від Московського патріархату 1920 року. На додаток Синод у Константинополі скасував постанову 1686 року, згідно з якою українські православні церкви підпорядковувались Москві.

Liberation пише, що для Росії подібний розвиток подій дорівнює оголошенню війни. Московський патріархат визначив це як «легалізацію схизму». Втім, часопис пише, що конфлікт між двома великими православними церквами – Українською та Російською – постає частиною протистояння між Києвом та Москвою, яке нині просунулось до релігійної площини.

Газета наводить слова президента України Петра Порошенка, який заявив, що ціллю Кремля є розпалення релігійної ворожнечі в Україні. Як на Порошенка, незалежність Української православної церкви від Москви постає питанням безпеки, суверенітету та глобальної геополітики. Вихід УПЦ з-під владарювання Москви, за словами президента України, означає кінець існування так званого «Третього Риму», найстарішої концепції, за допомогою якої Росія намагалась розповсюджувати свою гегемонію. Автокефалія УПЦ, як завершує французький часопис, є частиною проєвропейської, проукраїнської державної стратегії керівництва у Києві.

«Тертя між Росією та Україною розколюють православну церкву»

Тієї самої теми торкається матеріал найбільшого періодичного видання іспанського регіону Каталонія La Vanguardia. Барселонський часопис пише, що РПЦ оголосила, що не зможе підтримувати релігійної єдності з Константинопольським патріархатом після того, як той ухвалив рішення про гарантію надання незалежності Українській православній церкві. Це рішення здобуло неабиякий розголос у коридорах російської влади. Президент Росії Путін, за його власними словами, як зазначає газета, людина віруюча, підняв це питання на засідання Ради безпеки Росії.

У той же час Українська православна церква розпочала приготування до проведення об’єднавчого Архієрейського собору, який ухвалить рішення про еклезіастичну єдність з Константинополем і обере голову нової незалежної помісної УПЦ. На додаток, газета повідомляє, що новий український патріарх отримає з рук Вселенського патріарха Варфоломія томос, який значитиме автокефалію Української православної церкви.

La Vanguardia веде далі, вказуючи, що Київський патріархат специфічно закликав українських православних єпископів, лояльних до Московського патріархату, підтримати процес об’єднання українського православ’я. Нині, як додає каталонське видання, УПЦ (Московського патріархату) оголосила, що не братиме участі в об’єднавчому Архієрейському соборі у Києві. Тим часом Кремль висловив своє «занепокоєння» щодо планів, як зазначено у заяві російського керівництва, «внесення розколу у православному світі».

Водночас, як наголошує барселонський часопис, російське керівництво запевнило, що Росія є світською державою і влада тієї країни не втручатиметься до релігійних справ. Газета завершує, повідомляючи своїм читачам, що нині в Україні існує три православні церкви: залежна від Москви православна церква (УПЦ (МП)), Українська православна церква Київського патріархату та Українська автокефальна православна церква (УАПЦ), яка відділилась від московської церкви ще 1920 року.

«Українська православна церква від’єдналась від церкви Російської після багатьох років перебування разом у відповідь на російський екcпансіонізм, який заторкнув Україну»

Найтиражованіший часопис Великої Британії The Daily Telegraph публікує статтю «Познайомтесь з Оксаною Марченко – зіркою українського телебачення, і приятелькою Путіна та супер-шанувальницею «Дольче і Ґаббана». Видання пише, що третя дружина Віктора Медведчука постає українським еквівалентом поєднання в одній особі популярної британської телеведучої Аманди Голден та Меланії Трамп. Газета додає, що Медведчука, якого визначають як правника, бізнесмена та політика, а також називають «людиною Путіна в Україні».

Коли було запроваджено міжнародні санкції у відповідь на агресію Росії в Україні, Віктор Медведчук був одним з найперших у «чорному» списку США, Канади, Швейцарії та Австралії. Лондонський часопис пише, що стиль Оксани Марченко привертає увагу в Україні. Автор статті запитує скільки суконь від всесвітньовідомих італійських дизайнерів Дольче і Ґаббани має Марченко? На що сама 45-річна Марченко каже, що достеменно цього сама не знає, бо ніколи їх не рахувала.

The Daily Telegraph додає, що її чоловік Віктор Медведчук також є величезним поціновувачем «Дольче і Ґаббана» і не носить взагалі нічого іншого, окрім як одяг від цих надзвичайно дорогих дизайнерів. Часопис зазначає, що це досить складно підрахувати напевно, але з усього випливає, що Медведчук та Марченко витратили на одяг від «Дольче і Ґаббана» просто якісь неймовірні мільйони фунтів стерлінгів впродовж років їхнього спільного «захоплення» італійськими дизайнерами.

Окремо, у статті приділяється увага чоловікові Марченко – Вікторові Медведчуку. Видання пише, що Медведчук познайомився з Володимиром Путіним, коли працював головою президентської адміністрації колишнього президента України Леоніда Кучми. Вони відпочивали разом у відпустках і президент Росії є хрещеним батьком доньки Медведчука і Марченко – Дарини. Часопис пише, що інтереси Медведчука, голови проросійської організації «Український вибір», цілком природно, привернули увагу. Нині Медведчук оголосив про своє повернення до політики, вступивши до партії «За життя», яка виступає за тісніші стосунки з Росією, радше ніж з Європою.

Як повідомляють, Медведчук також стоїть за керівництвом українського телеканалу «112», на якому останнім часом часто лунає його ім’я у позитивному контексті. Автор статті – Бетан Голт, редактор відділу моди британського часопису, пише, що після її зустрічі з Марченко з’ясувалось, що ця українка є власницею 50,1% базованої на Кіпрі офшорної компанії NZNP Trade LLC, яка здобула контракт на розробку Гавриковського нафтового родовища у Ханти-Мансійському окрузі Росії. Саме це дасть Марченко змогу дістати доступ до видобутку 123,7 мільйонів тон нафти.

«Ось такий-от справжній особистий «український» вибір Марченко»