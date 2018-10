«Москва скаженіє»: Константинополь не розглядає Україну, навіть умовно, як канонічну територію Москви (світова преса)

Константинопольський патріархат, материнська структура всіх православних церков світу, 11 жовтня офіційно заявив, що продовжує процес надання автокефалії УПЦ. Видання The Economist наголошує: Москва «скаженіє» через те, що Константинополь не розглядає Україну, навіть умовно, як канонічну територію Москви. Оглядач видання The Atlantic перераховує потенційні варіанти відповіді Москви. А автор статті у газеті The Wall Street Journal запевняє: Вселенський патріарх вражаюче заявив про свій статус як найвищого православного лідера. А у виданні EU Observer ідеться про те, що вся ця ситуація лише підтверджує слова спеціального представника Держдепартаменту США з питань України​ Курта Волкера про те, що Путін втратив Україну «з точки зору сердець і думок».

Видання The Economist наголошує: Москва «скаженіє через те, що українська церква отримала шанс стати незалежною». Тепер рішення, ухвалені в Стамбулі, можуть мати серйозні наслідки для релігійних та геополітичних відносин у східній Європі.

«Релігійний розкол цього тижня поглибився, оскільки найвища духовна влада православного християнства, що базується в Стамбулі, твердо заявила про свою юрисдикцію над українськими церковними справами, відкинувши російську», – зазначають автори.

«Це, в свою чергу, вказує на ескалацію суперечки, яка останніми тижнями була представлена в Москві, як церковними так і державними високопосадовцями як пророцтво одного з найбільших розколів християнства за століття».

В американському Державному департаменті вже висловили занепокоєння тим, що така ситуація може призвести до фізичного насильства.

Ще один, черговий виклик Москві – це скасування Константинопольським патріархатом дії Синодального листа 1686 року, який, як твердять у Москві, підпорядковував Київську митрополію Московському патріархатові.

«Це фактично свідчить про те, що Константинополь не розглядає Україну, навіть умовно, як канонічну територію Москви. Він також діє прямо всупереч московській версії церковної історії. На думку Москви, Константинополь втручається у її історичну територію», – йдеться у статті.

Очікується, що Московський патріарх Кирило виступить 15 жовтня із «драконівською відповіддю на події цього тижня в Україні після зустрічі зі своїми єпископами. «Його контрзаходи можуть включати повний розрив зв’язків з Константинопольським патріархатом і заклик до інших національних православних церков слідкувати за цим прикладом».

Оглядач видання The Atlantic розмірковує над тим, як саме Москва відповість на отримання українською церквою незалежності.

Упродовж більш ніж трьох століть Україна і Росія були релігійно об’єднані в рамках Російської православної церкви. Тепер, через чотири роки після того, як Росія анексувала Крим, «Україна відстоює свою територіальну незалежність, вимагаючи власної національної церкви. Для Росії криза є як геополітичною, так і духовною. Ставки настільки високі, що заради протесту проти релігійної автономії України Росія може досить жорстко відреагувати, навіть почавши глибокий розкол в християнському світі».

Відреагувати на дії Вселенського патріарха Варфоломія Росія може кількома способами. Вона може не визнати Українську Церкву, «що було б суто символічною заявою невизнання». Або ж, на думку Джорджа Демакопулоса, співголови Центру православних християнських досліджень в Університеті Фордхама, Росія також може обрати «ядерний варіант розірвання сакраментальної єдності», що означає, що люди, які належать до православних церков, крім російської, не зможуть причащатися в Росії», а це досить гострий крок, зазначає автор.

«Православна церква зможе відновитися, але напруженість між Росією та Україною, ймовірно, зросте ще більше. Адже все зводиться до того, чи зможе Росія продовжувати існувати, як це демонструє Путін, як «прапороносець» православних традицій, навіть з набагато меншою кількістю прихильників і значно меншою територією, ніж раніше».

Як стверджує Демакопулос, саме те, що російський президент демонструє себе як «політичного захисника християн», допомогло йому отримати національну підтримку. «Не дивно, що він не готовий відмовитися від цієї частини свого образу», – мовиться у статті.

Оглядач американської газети The Wall Street Journal запевняє: Україна, як «колишня радянська республіка, отримала суттєву перемогу в своїх зусиллях знизити вплив Кремля».

«Рішення патріарха Варфоломія є вражаючою заявою про його статус як найвищого православного лідера, адже саме цю його позицію Москва прагнула поставити під сумнів упродовж останніх років завдяки своїм масштабам, багатству й політичному впливу!» – переконаний автор.

«Росія та проросійські законодавці в Україні попередили про потенційне кровопролиття, у разі якщо Україна намагатиметься захопити церкви й священні місця, що перебувають під контролем РПЦ. Варфоломій звернувся до всіх сторін з проханням утримуватися від захоплення церковного майна і будь-яких насильницьких дій. Президент України Петро Порошенко також закликав українців утримуватися від насильницького захоплення церков.

Автор також посилається на слова спеціального представника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера, який у четвер сказав, що прагнення українців до прав та релігійних свобод треба поважати.

«Це ганьба, що інші країни можуть мати таке бачення, щоб протидіяти цьому», – сказав Волкер.

У виданні EU Observer подані думки спеціального представника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера. Він вважає, що російська операція в Україні «призвела до того, що колишня васальна держава стала більш прозахідною, ніж будь-коли».

«Вони [російські лідери] відштовхують український народ далеко від їхніх історичних відносин із Росією», – заявив Волкер у Брюсселі в четвер 11 жовтня. Україна, на його думку, сьогодні є «більш уніфікованою, більш націоналістичною, орієнтованою на Європу та НАТО і на Захід, більше, ніж будь-коли, і це прямий результат вторгнення Росії в Україну та вбивства українців».

А розкол Української православної церкви із російською підтверджує слова Волкера про те, що Путін втратив Україну «з точки зору сердець і думок», мовиться у статті.

Його слова щодо НАТО також підтверджують результати опитування громадської думки: дві третини українців сьогодні прагнуть приєднатися до НАТО. До російського вторгнення менш ніж половина хотіла цього, зауважує автор.

«Я сподіваюсь, що внаслідок цього рішення протесту й насильства в Україні не буде – це було б трагічно», – сказав Волкер.

Він також додав, що дуже важливим є те, щоб США та ЄС продовжували зберігати політику санкцій до тих пір, поки Росія не виведе свої сили з України.