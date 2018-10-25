Муфтій України відповів на заяву муфтія Росії щодо надання Україні томосу

Муфтій Духовного управління мусульман України. Саїд Ісмагілов прокоментував слова Верховного муфтія Росії Талгата Таджуддіна, що надання Українській церкві автокефалії «суперечить божому задуму».

Таку заяву Таджуддін зробив на мусульманській конференції в Уфі 23 жовтня.

«Я спочатку не повірив що муфтій так міг сказати, бо це – не більше, не меньше, аж претензія на знання Божого задуму! Але потім це підтвердили російські видання. Ну, по-перше, мусульмани не мають втручатись в православні справи, особливо з заявами про знання Божого задуму. По-друге, якщо хтось із мусульман і має давати свою оцінку, то виключно мусульмани України. Свою позицію, та позицію нашого Духовного управління я вже озвучив – ми вітаємо автокефалію», – підкреслив Ісмагілов.

Він додав, що не справа муфтієв з Росії давати оцінку внутрішньоукраїнським питанням.

11 жовтня Синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві. Синод також постановив відновити канонічний сан голови Української православної церкви Київського патріархату Філарета і голови Української автокефальної церкви митрополита Макарія, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».

Далі, як пояснив патріарх Філарет, керівники українських православних церков, УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП), повинні скликати Собор, на якому буде ухвалене рішення про об’єднання церкви й обрано її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію.

Росія виступає проти рішення Синоду Константинопольського патріархату.