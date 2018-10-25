Україна має право на власну незалежну церкву – спецпредставник Держдепартаменту США

Українці мають право самостійно вирішувати свої релігійні питання, заявив посол США з питань міжнародної релігійної свободи Сем Браунбек, відповідаючи на питання Радіо Свобода напередодні Дня релігійної свободи.

«Це невід’ємне право української православної церкви та самих українців – вирішувати релігійні питання так, як годиться саме їм. Так, як вони заслуговують. Без жодних перешкод, без жодного втручання ззовні. І це той шлях, який ми бачимо для української православної церкви – ось як все має просуватися. Це американське розуміння, це американська позиція», – зазначив Браунбек.

Він нагадав, що нещодавно відвідував Київ, де зустрічався з посадовцями та релігійними лідерами.

«Я озвучував позицію Сполучених Штатів Америки – будь-яка церква, будь-яка релігійна група мають право жити так, як вважають за потрібне. Це їхнє право! Це не та сфера, куди взагалі має втручатися держава», – сказав Браунбек.

11 жовтня Синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві. Синод також постановив відновити канонічний сан голови Української православної церкви Київського патріархату Філарета і голови Української автокефальної церкви митрополита Макарія, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».

Далі, як пояснив патріарх Філарет, керівники українських православних церков, УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП), повинні скликати Собор, на якому буде ухвалене рішення про об’єднання церкви й обрано її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію.

Росія виступає проти рішення Синоду Константинопольського патріархату.

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