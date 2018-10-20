Синод УПЦ КП вніс до повного титулу Філарета Києво-Печерську і Почаївську лаври

Священний синод Української православної церкви Київського патріархату змінив правила титулування предстоятеля УПЦ КП, затвердивши повну й скорочені форми титулу, повідомляє прес-служба церкви.

Згідно з рішенням, повний титул має таку форму: «Святійший і Блаженнійший (ім’я), Архієпископ і Митрополит Києва – Матері міст Руських, Галицький, Патріарх всієї Руси-України, Свято-Успенських Києво-Печерської та Почаївської Лавр Священноархімандрит».

Скорочений титул: «Святійший (ім’я), Патріарх Київський і всієї Руси-України».

Як пояснив речник УПЦ КП архієпископ Євстратій (Зоря), Печерська і Почаївська лаври «давно є Ставропігіями Київського Престолу – згідно з соборними рішеннями ще 1991 і 1993 років! Тож означення цього факту в повному титулі Предстоятеля – лише констатація того, що і дотепер було».

«Це не приводило ні до яких заворушень чи проблем у минулому – не приведе у майбутньому (хоч кремлівські пропагандисти, можна передбачати, і спробують щось на цю тему набрехати)», – додав він.

11 жовтня Синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві. Синод також постановив відновити канонічний сан голови Української православної церкви Київського патріархату Філарета і голови Української автокефальної церкви митрополита Макарія, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».

Далі, як пояснив патріарх Філарет, керівники українських православних церков, УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП), повинні скликати Собор, на якому буде ухвалене рішення про об’єднання церкви й обрано її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію.

Росія виступає проти рішення Синоду Константинопольського патріархату.