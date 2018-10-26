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26 Жовтень 2018, Київ 13:16
Новини | Суспільство

Дата собору українських церков залежить від Вселенського патріарха – Філарет

Дату майбутнього собору православних церков в Україні Філарет прогнозувати відмовився

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Дата скликання Об’єднавчого собору православних церков в Україні залежить від Вселенського патріарха, заявив голова Української православної церкви Київського патріархату Філарет 26 жовтня в Києві.

«Скликання собору залежить від Вселенського патріарха. Ми сподіваємося, що найближчим часом буде скликаний цей собор, але назвати дату скликання собору не можемо», – сказав Філарет. Голова УПЦ КП не пояснив, що саме має на увазі.

Водночас митрополит Епіфаній, патріарший намісник пояснив, що «на соборі як спостерігач буде присутній екзарх Вселенського патріарха, тому від цього екзарха залежить точна дата проведення собору».

Українська церква і томос – відео
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Українська церква і томос – відео

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11 жовтня синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві. Синод також постановив відновити канонічний єпископський сан голови Української православної церкви Київського патріархату Філарета і голови Української автокефальної церкви митрополита Макарія, а також підпорядкованого їм священства, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».

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Далі, як пояснив раніше патріарх Філарет, представники українських православних церков, УПЦ КП, УАПЦ і, як очікують, частина з УПЦ (МП), повинні скликати собор, на якому буде ухвалене рішення про об’єднання церкви й обрано її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію.

Проти рішення синоду Константинопольського патріархату виступила Росія.

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