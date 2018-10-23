Помічник патріарха Варфоломія: томос – другий крок, і це не так важко

Процедура надання томосу Україні не буде надто складною, заявив помічник Вселенського патріарха Варфоломія, єпископ Макаріос Христопольський в інтерв’ю газеті «Урядовий кур’єр».

«Справді, рішення про автокефалію України прийнято. Це було найскладнішим. Томос – другий крок, і це не так важко. Томос – це завершення даного рішення, іншими словами – «засвідчення». У потрібний час і томос буде надано. Патріарх Варфоломій веде справу і зробить все в свій час», – сказав єпископ.

11 жовтня Синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві. Синод також постановив відновити канонічний сан голови Української православної церкви Київського патріархату Філарета і голови Української автокефальної церкви митрополита Макарія, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».

Далі, як пояснив патріарх Філарет, керівники українських православних церков, УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП), повинні скликати Собор, на якому буде ухвалене рішення про об’єднання церкви й обрано її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію.

Росія заперечує проти рішення Синоду Константинопольського патріархату.

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