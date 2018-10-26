Більшість українців не знають, що таке томос – опитування

Більшість українців (71,5%) не знають або не можуть сказати, що таке томос, повідомив Антон Грушецький, заступник директора КМІС, під час презентації результатів соціологічного дослідження, яке замовила громадська організація «Детектор медіа».

Серед опитаних лише 28,5% сказали, що знають, що таке томос (офіційний документ про «незалежність церкви»).

При цьому на запитання про те, що сьогодні найбільше загрожує незалежності України та її розвитку, більшість відповіли, що це корумпованість влади (57%), гібридна війна Росії проти України (32%) і популізм українських політиків (24%).

У рамках дослідження аналізували, як громадяни України ставляться до розповсюджуваних в інформаційному просторі тез російської пропаганди і меседжів української влади.

Серед інших загроз для України респонденти назвали: залежність політики та економіки від олігархів, відсутність нових некорумпованих політиків, відтік громадян.

Дослідження провели з 28 серпня по 24 вересня 2018 року. В результаті польового етапу зібрали 2026 анкет.

Водночас, згідно з результатами проведеного нещодавно дослідження соціологічної групи «Рейтинг», 54% опитаних позитивно ставляться до ідеї створення в Україні Єдиної помісної церкви. Протилежної думки – 19% опитаних.

11 жовтня Синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві. Синод також постановив відновити канонічний сан голови Української православної церкви Київського патріархату Філарета і голови Української автокефальної церкви митрополита Макарія, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».

Далі, як пояснив патріарх Філарет, керівники українських православних церков, УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП), повинні скликати Собор, на якому буде ухвалене рішення про об’єднання церкви й обрано її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію.

Росія заперечує проти рішення Синоду Константинопольського патріархату.

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