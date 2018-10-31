Томос для України: як поділити храми

Києво-Печерська лавра й надалі залишатиметься в оренді УПЦ (МП), переконаний намісник лаври, митрополит Павло. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалові «Росія 24». За словами митрополита Павла, в української держави немає правових підстав для розірвання договору оренди. Він також не допускає варіанту, що хтось зможе силоміць захопити монастир. На думку намісника лаври, в цьому не зацікавлена українська влада. Тим часом предстоятель УПЦ (КП) Філарет наголосив: усі заклики «захоплювати лавру» – це провокація на користь Кремля. Про можливий розподіл храмів після надання автокефалії говорили у програмі «Ваша Свобода» релігієзнавець Людмила Філіпович, політичний експерт Олена Дяченко, віце-прем’єр-міністр України Вячеслав Кириленко.