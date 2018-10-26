УПЦ КП висуватиме на пост предстоятеля об’єднаної української церкви патріарха Філарета

Українська православна церква Київського патріархату висуватиме на пост глави об’єднаної української церкви патріарха Філарета. Про це повідомив митрополит Епіфаній, патріарший намісник.

«Ми, архієреї Київського патріархату, єдині в думці, що від нашої церкви єдиним кандидатом на вибори майбутнього предстоятеля буде святіший патріарх Філарет, а собор вже вибере і затвердить того, хто очолить єдину помісну церкву», – сказав Епіфаній.

Він уточнив, що кандидатів на пост глави об’єднаної церкви обиратимуть безпосередньо на об'єднавчому соборі, і їм потрібно буде мати підтримку архієреїв.

Цього ж дня Філарет розповів, яку назву матиме об’єднана українська церква і як в неї переходитимуть парафії.

11 жовтня синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві.

Синод також постановив відновити канонічний єпископський сан голови Української православної церкви Київського патріархату Філарета і голови Української автокефальної церкви митрополита Макарія, а також підпорядкованого їм священства, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».

Далі, як пояснив раніше патріарх Філарет, представники українських православних церков, УПЦ КП, УАПЦ і, як очікують, частина з УПЦ (МП), повинні скликати собор, на якому буде ухвалене рішення про об’єднання церкви й обрано її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію.

Проти рішення синоду Константинопольського патріархату виступила Росія.

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