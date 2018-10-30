УПЦ (МП): ми проти дискримінації інших церков

Українська православна церква (Московського патріархату) виступає проти будь-якої дискримінації церков, заявив в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії протоієрей, заступник голови відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ (МП) Микола Данилевич. Він наголосив, що УПЦ (МП) не захоплює ні в кого приходи та будівлі і так само не хоче, щоб таке ставлення було до неї.

«Ми проти будь-якої дискримінації, проти будь-яких гонінь інших церков та релігійних організацій, тому що наша церква перебуває в різних соціально-політичних умовах: Це Україна, так звані «ЛДНР», це Крим. Крім того, в Україні умови в нас теж різні. Ми це відчуваємо з різних сторін», – заявив Данилевич.

У серпні очільник УПЦ Київського патріархату Філарет заявляв, що після отримання томосу про автокефалію української православної церкви не буде «ніякого насилля до церковного майна»: «не вірте цій пропаганді, що в Україні буде релігійна боротьба, захоплення храмів, нічого цього не буде, а буде законний перехід тих, хто хоче».

11 жовтня синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві.

Синод також постановив відновити канонічний єпископський сан голови Української православної церкви Київського патріархату Філарета і голови Української автокефальної церкви митрополита Макарія, а також підпорядкованого їм священства, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».

Далі, як пояснив раніше патріарх Філарет, представники українських православних церков, УПЦ КП, УАПЦ і, як очікують, частина з УПЦ (МП), повинні скликати собор, на якому буде ухвалене рішення про об’єднання церкви й обрано її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію.

Проти рішення синоду Константинопольського патріархату виступила Росія.

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