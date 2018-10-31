Влада України не дасть можливості чинити провокації у зв’язку з автокефалією – Кириленко

Гості програми «Ваша Свобода»: Людмила Філіпович, релігієзнавець; Олена Дяченко, політичний експерт; В’ячеслав Кириленко, віце-прем’єр України (телефоном).

«У разі створення автокефальної церкви в Україні віруючим вдасться відстояти монастир Києво-Печерської лаври», наводить слова намісника лаври, митрополита УПЦ (МП) Павла російська інформагенція ТАСС. «Законне передання Києво-Печерської лаври, що перебуває у власності української держави, організаціям «розкольників» неможливе», – наголосив митрополит. Натомість предстоятель УПЦ КП патріарх Філарет наголосив в ефірі Радіо Свобода: «Заклики захоплювати лавру – це провокація на користь Кремля».

Олександр Лащенко: Пані Філіпович, який ваш коментар з приводу того, що сказав митрополит Павло? Може, там і «іхтамнєти» з’являться? І як дотриматися прав тих вірних, які не забажають долучитися до нової церкви?

Можливо, і намісник Києво-Печерської лаври Павло передумає і всією своєю братією надумають увійти до складу об’єднаної церкви?

​Людмила Филипович: Навряд чи українці захочуть війни на релігійному ґрунті. Думаю, що провадиться профілактична діяльність з тими, у кого, можливо, в голові «вітер літає». Видумали собі ворога і будуть реально з цим «ворогом», абсолютно фантастичним, уявним боротися, «стояти на смерть», не пускаючи нікого в Києво-Печерську лавру...

Ми розуміємо, що можливі провокативні дії з боку тих, хто хотів би розпалити ворожнечу. Наше завдання – зберігати спокій і бути впевненими, що ми йдемо правильним шляхом.

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Я не переконана, що буде розподіл церковного майна. Всі парафії Київського патріархату і УАПЦ, плюс всі споруди автоматично входять до нової церкви. А стосовно майна УПЦ (МП) – там буде за бажанням. Там треба обов’язково провести парафіяльні збори. Якщо дві третини тих людей висловляться, щоб поміняти юрисдикцію, тоді ця парафія разом зі своїми культовими спорудами також переходить до нової церкви. Якщо буде 50% на 50%, то, напевне, підуть шляхом, який був поширений у нас на початку 1990-х – або почергове богослужіння в одній і тій же споруді, або, можливо, допомагатимуть меншості збудувати храм.

Можливо, і намісник Києво-Печерської лаври Павло передумає і всією своєю братією надумають увійти до складу об’єднаної церкви? Ми не знаємо, що йому Господь скаже на черговій молитві, коли він буде до нього звертатися.

– Пані Дяченко, яка ваша саме політична оцінка щодо поділу, перепрошую за це слово, церковного майна після отримання українським православ’ям автокефалії? Як тут уникнути конфліктів, на ваш погляд?

В першу чергу треба стежити за злагодою в українському суспільстві, а вже у другу – слухати тих, хто піднімає такі радикальні питання, як перерозподіл церковного майна

​Олена Дяченко: Підстав, щоб говорити про такий поділ наразі немає. Тому що не очікується жодних карколомних збільшень кількості прихильників чи то Київського патріархату, чи єдиної помісної церкви. Це питання є штучним. Підняття цього питання може призвести до якихось зіткнень на релігійному ґрунті.

У державній власності знаходиться так звана Верхня лавра, а Нижня лавра знаходиться у власності УПЦ. У відбудові Успенського собору брали участь і приватні благодійники. Я впевнена, що Українська православна церква до жодних войовничих дій ніколи не закликатиме. В першу чергу треба стежити за злагодою в українському суспільстві, а вже у другу – слухати тих, хто піднімає такі радикальні питання, як перерозподілцерковного майна.

– Пане Кириленко, 17 жовтня цього року в інтерв’ю «5 каналу» ви заявили: «Українська помісна православна церква за потреби зможе служити в Києво-Печерській лаврі чи в іншому храмі, який перебуває в користуванні Московського патріархату». Ви можете докладніше пояснити цю свою думку?

Всі розмови про те, що хтось когось буде захоплювати, інспіруються в основному ззовні

​В’ячеслав Кириленко: У нас всі події, пов’язані з наданням автокефалії для української православної церкви, будуть розвиватися в еволюційний спосіб. Тому всі розмови про те, що хтось когось буде захоплювати, інспіруються в основному ззовні. Щоправда, є й ті, хто готові підхопити ці інспіровані розмови зсередини України. У нас є законодавство, є статути релігійних організацій, згідно з якими будуть відбуватися всі зміни, які мають відбутися після об’єднавчого собору.

Національний історико-культурний заповідник «Києво-Печерська лавра» – це державна власність. Але, згідно з договором, там свою релігійну діяльність здійснює УПЦ (МП). Наше законодавство передбачає умови ведення такого служіння і здійснення діяльності, в тому числі, до речі, і умови, коли почергове може бути використання культових споруд, які перебувають у державній власності. Ці речі завжди обумовлюються конкретними договорами.

Понад усе органи державної влади будуть діяти, враховуючи статут автокефальної української православної церкви, а також чинне законодавство

Об’єднана Українська православна церква, яка вже оголошена канонічною, яка буде обирати свого предстоятеля, паралельно разом з цим за участю представників Константинопольського патріархату процес надання канонічної автокефалії буде фіналізований, може звертатися з будь-якими пропозиціями чи зверненнями, у тому числі і до органів державної влади. Але понад усе органи державної влади будуть діяти, враховуючи статут автокефальної української православної церкви, а також чинне законодавство, яке стосується свободи совісті, діяльності релігійних організацій, а також законодавства, яке регламентує використання об’єктів культурної спадщини, які належать державі. До таких об’єктів належить і весь комплекс споруд заповідника «Києво-Печерська лавра».

Уряд, влада, українська держава не нададуть нікому жодної можливості навколо цього чинити провокації. На це зорієнтовані і правоохоронні органи, і всі громадські активісти, які так довго наближали цю автокефалію, яка ближчим часом буде вже остаточно проголошена, яка не може впертися у будь-які конфлікти.

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