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На территории, подконтрольной группировке «ДНР», практически все церкви – это православные церкви Московского патриархата. А как обстоит дело с другими религиозными течениями? И остались ли в городе православные церкви Киевского патриархата? Радио Донбасс.Реалии прошлось по храмам оккупированного Донецка.

Православные

В Донецке для христиан двери открыты во многих украинских православных церквях Московского патриархата (УПЦ (МП)) – это Спасо-Преображенский и Свято-Николаевский кафедральный соборы, храм Святого Мученика Иоанна Воина, Свято-Николаевский и Свято-Покровский храмы, храм Рождества Христова, храм святых Петра и Февронии, храм святого Александра Невского, храм блаженной Ксении Петербургской, Свято-Воскресенкий храм и другие.

И лишь Свято-Иверский женский монастырь, который расположен рядом с Донецким аэропортом, практически полностью разрушен. На сегодняшний день там из-за постоянных обстрелов службы не проводят.

А что же с Киевским патриархатом? Кафедральный собор Донецкой и Мариупольской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) в Донецке закрыт еще с конца 2014 года. Этот мини-собор, расположенный в Куйбышевском районе, за 4 года боевых действий не раз подвергался обстрелу. Сейчас окна забиты фанерами. В целом же, сама церквушка уцелела, она ограждена забором, двери закрыты на замок. Видно, что территория заброшена, а кое-где сыпется штукатурка. Несмотря на это, внешний вид храма почти не изменился по сравнению с мирным временем.

Примечательно, что неподалеку от украинской церкви Киевского патриархата всех верующих по воскресеньям собирает церковь Христа Спасителя, не причисляющая себя ни к одной конфессии (они называют себя просто християнами). Первое, что бросается в глаза, – это две таблички с названием храма: на украинском и русском языках. Богопослушных тут немало: и взрослые, и дети. Березы и целые грядки тюльпанов в несколько метров высажены перед главным входом. На здании остались следы от обстрелов. На детской площадке – навесы и качели. Внутри сразу слышен детский смех, а один из постулатов, вывешенных на входе, гласит: «Любить своего ребенка значит… молиться о нем».

Обстановка внутри непринужденная: стены украшены яркими детскими рисунками, взрослые вежливо беседуют друг с другом, дети бегают вокруг, а на сцене главного зала, где проводят молитвы, имеются музыкальные инструменты для целого ансамбля: фортепиано, барабаны, гитара, синтезатор.

Католики

Работают в оккупированном Донецке и католические костелы. Яркий тому пример – приход имени Св. Иосифа Римско-католической церкви, расположенный в Киевском районе. Вопреки продолжительному вооруженному конфликту, здание сохранилось в хорошем состоянии. На прилегающей территории растут молодые деревья, кустарники, тюльпаны. Невооруженным взглядом видно, что тут убирают, газон ухоженный. На заднем фасаде слышны звуки строительных работ. Литургии проводят ежедневно, в определенное время. Расписание Мессы вывесено у главного входа.

Кстати, римско-католический храм Христа-Царя сооружен в честь шахтеров и депортированных из Польши (Верхняя Силезия) в Советский Союз в 1945-48 годах. А недавно, в начале апреля этого года, нунций Римо-католической церкви Клуадио Гуджеротти в очередной раз посетил подконтрольный группировке «ДНР» город с миссией: дипломатический представитель папы Римского поздравил всех донецких христиан с католической Пасхой. Тогда же на богослужение прибыл и епископ Харьковского-Запорожской диоцезии Ян Сабило. «Мы желаем, чтобы мир, который приносит на землю Господь, обитал в сердце каждого человека», – отметил тогда епископ.

Рядом с римско-католического храмом, практически напротив, находится церковь евангельских христиан-баптистов, именуемая как Дом Евангелия. Однако сооружение на этом месте, по всей видимости, пустует давно. И даже на звонки в ворота никто не ответил. Сама церковь цела, но все двери и окна заперты.

Иудеи

Донецкая синагога в районе «Южного» по-прежнему работает для своих верующих. Однако главный раввин города Пинхасом Вышедски уже давно живет в Киеве. По его словам, он поддерживает связь с донецкой общиной. Ведь большинство людей – это пожилые люди и их родственники. «Мы им помогаем, насколько мы можем: приглашаем приехать к нам в гости, в летние лагеря, спрашиваем, что и как, даем советы, подсказываем, как сделать алию, снимаем для них жилье. Мы на связи, но не настолько плотно, как хотелось бы», – рассказывает Пинхасом Вышедски в интервью сайту еврейской общины.

Мусульмане

Донецкие мусульмане по-прежнему съезжаются в поселок Октябрьский (Куйбышевскй район), чтобы помолиться в главной мечете города – «Ахать-Джами» («Звезда Пророка»). В 2014–15 годах мечеть неоднократно подвергалась обстрелам, так как этот район считался одним из самых опасных во время боевых действий. Со временем «Ахать-Джами» постепенно отреставрировали. В настоящее время сюда приезжают сторонники Ислама, чтобы почитать намаз.

Мормоны

В довоенный период в Кировском районе (микрорайон «Текстильщик») находился храм мормонов, полное название – церковь Иисуса Христа святых последних дней. Во время вооруженного конфликта с 2015 по 2016 года здесь дислоцировались «вояки» из так называемого подразделения «Шахтерская дивизия» (незаконное вооруженное формирование, поддерживающее группировку «ДНР» – ред.).

С 2017-го в здание бывшей церкви мормонов переехал районный ЗАГС. Так что здание пустует, но работает на благо контролирующих город вооруженных группировок.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)