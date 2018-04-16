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Сможет ли Украина похоронить СНГ? Чем грозит русское православие? И как понимать слова Владислава Суркова про 100 лет геополитического одиночества для России? Эти темы обсуждали слушатели Радио Донбасс.Реалии. Из-за войны на Донбассе между двумя частями региона прошла не только линия фронта, но и информационная граница. Проект Радио Свобода Радио Донбасс.Реалии работает без линии разграничения: нам звонят и пишут жители как подконтрольной части, так и неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Вот как высказались слушатели Донбасс.Реалии об актуальных темах недели.

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О российском геополитическом одиночестве

Цивілізований світ повинен зробити так, щоб Росія була ізольована

​Наталя, Луганщина: «Ви так хвилюєтесь, що Росія самоізолюється, та якби ж! Насправді, російська експансія страшна у всьому світі. Вони там присутні у вигляді грошей, контрактів та вкладів. Банківська система європейська, певно, тримається на грошах корупціонерів всього світу, і росіяни там не останню грають роль. Взагалі, цивілізований світ повинен зробити так, щоб Росія була ізольована. А вони, навпаки, пускають цю Росію до себе».

Сергей, Славянск: «В советских учебниках истории, когда обсуждались причины Первой мировой войны, была такая формулировка: обострение межимпериалистических противоречий. Наблюдая сегодняшнюю недоговороспособность всех сторон, у меня создаётся впечатление, что «марксисты» не так уж и неправы были. Есть Сирия, Украина, и все остальные – это ведь только поводы, а причина лежит от нас достаточно скрыто».​

О русском православии

Александр, Луганская область: «Всё, что связано с Украинской православной церковью и нагнетанием в настоящее время, лежит на совести первого президента Украины – Леонида Кравчука. Когда он сидел в Беловежской пуще с Ельциным, ему было достаточно сказать, что Украина независима – и независима церковь».

Это обман – называть церковь Московского патриархата украинской. В Краматорске три церкви Киевского патриархата. Находятся в ужасных условиях

​Слушатель, Краматорск: «Я считаю, что это обман – называть церковь Московского патриархата украинской, она как была русской, так и осталась. А ходят в эту церковь потому, что делается всё для того, чтобы люди не ходили в украинскую церковь. В Краматорске существует три церкви Киевского патриархата. Они находятся в таких ужасных условиях! Один храм находится в бывшей трансформаторной будке, второй – в подвале каком-то, третий хоть в более-менее пристойном месте. Местная власть делает всё, чтобы церковь Киевского патриархата в Краматорске не существовала».​

Сергей: «Вы разделяете такое утверждение, что ультраконсервативные люди, которые настаивают на ортодоксальных традициях, должны давить на власть? Чтобы люди, которые агрессивно отстаивают свои убеждения, действительно диктовали свои представления, как жить. Лично я – против».

Об СНГ

Ігор: «Для того, щоб відійти від цієї «русскості», я б зробив Мінськ «столицею» СНД, щоб поставити все з голови на ноги. Думаю, що Лукашенко з радістю б погодився».​

О влиянии России на социальные сети

Слухач: «Ви кажете, що в Росії боти впливають на весь російськомовний простір. Я так розумію, що регіональне представництво «Фейсбука» саме у них. А чого б нам не пробивати, щоб це представництво було у нас? Або зробити його в Білорусі».​

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