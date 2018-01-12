СБУ в Запоріжжі вилучила зброю у представників пов’язаної з УПЦ (МП) організації «Радомир»

Служба безпеки України заявляє про вилучення зброї під час обшуку у представників пов’язаної з УПЦ (Московського патріархату) організації «Радомир» у Запоріжжі. Про це 12 січня повідомляє сайт спецслужби.

«11 січня 2017 року співробітники Служби безпеки України у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 161 Кримінального кодексу України, у Запоріжжі провели санкціоновані обшуки у представників проросійської громадської організації «Союз православный «Радомир». Оперативники спецслужби вилучили незареєстровану автоматичну вогнепальну і холодну зброю, значну кількість набоїв, медалі «патріот Росії», проросійську символіку вказаної організації, роздруківки з текстами антиукраїнського змісту», – ідеться в повідомленні.

«Попередньо встановлено і задокументовано, що ГО «Радомир» надавала так звані «охоронні послуги» Запорізькій єпархії Української православної церкви. Окремі представники останньої порушують рівноправність громадян, чим створюють передумови для міжетнічних та міжконфесійних конфліктів. Вони також виправдовують агресивні дії РФ по відношенню до України», – додають у спецслужбі.

11 січня прокуратура Запорізької області повідомила, що умисні дії представників Запорізької єпархії УПЦ (МП), громадської організації «Союз православний «Радомир» та інших осіб «спричинили тяжкі наслідки у вигляді виникнення сутичок і масових заворушень у Запорізькій області та інших регіонах України».

На початку 2018 року в Запоріжжі священик УПЦ (МП), запрошений ритуальною службою, відмовився провести обряд відспівування дворічного хлопчика, котрий загинув увечері 31 грудня внаслідок падіння на нього 39-річного чоловіка, що вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна багатоповерхівки.

5 січня митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ (МП) Лука заявив, що священик, котрий відмовився відспівувати загиблого хлопчика, діяв згідно з церковним каноном. Представники УПЦ (МП) називають УПЦ КП «розкольниками», тому не визнають проведений ними обряд хрещення і долучення людини до церкви.

Російський богослов Андрій Кураєв вважає, що священики порушили канони, коли відмовилися відспівувати трагічно загиблого хлопчика.

Дії священиків УПЦ (МП) спричинили численні акції протесту в Запоріжжі та інших містах України.

6 січня в соцмережах з’явилась інформація про напад невідомих чоловіків на двох учасників АТО, коли ті виходили з території храму, де поклали іграшки в рамках акції #принеси_ляльку.



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