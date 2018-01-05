В УПЦ (МП) порушили канони, відмовившись відспівувати трагічно загиблого хлопчика – богослов Кураєв

Російський богослов Андрій Кураєв вважає, що священики Запорізької єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) порушили канони, коли відмовилися відспівувати трагічно загиблого хлопчика.

«Канонічно – визнавати хрещення розкольників. Розкол – не єресь. Навіть при сумніві в «благодатності священства» залишається право хрещення у мирян. Це давній і стійкий церковний переказ, що визнає церковні таїнства, які вiдбуваються і поза Церквою: ім’я Боже, покликане навіть неправославною людиною з бажанням зробити перетворення свого і чужого життя «в ім’я Отця і Сина і Святого Духа», передає йому затребуваний ним Божий дар», – пише Кураєв у Facebook.

Далі він посилається на авторитетних богословів минулого й додає: «Ось так створюють хвилі ненависті до своєї церкви, – а потім плачуть про свою гнаність».

4 січня запорізький сайт «Форпост» повідомив, що священик УПЦ (МП), запрошений ритуальною службою, відмовився провести обряд відспівування дворічного хлопчика, що загинув ввечері 31 грудня внаслідок падіння на нього 39-річного чоловіка, що вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна багатоповерхівки. Представник церкви, незважаючи на прохання батьків, відмовився провести ритуал після того, як дізнався, що дитину хрестили в церкві УПЦ (КП). Після цього батьки загиблої дитини звернулися до найближчої церкви, яка також належить до УПЦ (Московського патріархату), і отримали нову відмову в проведенні відспівування. Згодом на похорон приїхав священик УПЦ Київського патріархату, який і провів ритуал.

Згодом виходець із Запоріжжя, блогер Юрій Гудименко ініціював акцію #принесиляльку. Він закликав українців приносити іграшки під стіни храмів УПЦ (Московського патріархату) через те, що представники цієї церкви відмовились відспівувати дворічного загиблого хлопчика, якого було хрещено в церкві УПЦ Київського патріархату.

5 січня митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ (МП) Лука заявив, що священик, що відмовився відспівувати загиблого хлопчика, діяв згідно з церковним каноном. Представники УПЦ (МП) називають УПЦ КП «розкольниками», тому не визнають проведений тими обряд хрещення і долучення людини до церкви. Але, попри це, митрополит Лука закликав молитися за загиблого і приносити до храмів ляльки й цукерки.

«Я закликаю всіх і благословляю священство все нашої єпархії келійно, не під час священної літургії, а келійно молитися за трагічно загиблого малюка Євгена. У пам’ять про Євгена прошу приносити до храмів ляльок, цукерки – ми їх роздамо до дитячих будинків, малозабезпечених родин», – заявив митрополит Лука.



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