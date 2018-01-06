Біля храму УПЦ (МП), розташованого в районі Малого ринку Запоріжжя, 6 січня відбулася стихійна акція протесту, учасники якої принесли іграшки до церкви. Приводом до протесту стала поява в соцмережі інформації про напад невідомих чоловіків на двох учасників АТО, коли ті виходили з території храму, де поклали іграшки в рамках акції #принесиляльку. У Головному управлінні Національній поліції у Запорізької області інформацію про інцидент не підтверджують. У прес-службі відомства повідомили, що заяв від постраждалих до них не надходило.