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07 Січень 2018, Київ 09:22
Відео

#Принеси_ляльку: запоріжці протестували під храмом УПЦ (МП) (відео)

#Принеси_ляльку: запоріжці протестували під храмом УПЦ (МП) (відео)
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Біля храму УПЦ (МП), розташованого в районі Малого ринку Запоріжжя, 6 січня відбулася стихійна акція протесту, учасники якої принесли іграшки до церкви. Приводом до протесту стала поява в соцмережі інформації про напад невідомих чоловіків на двох учасників АТО, коли ті виходили з території храму, де поклали іграшки в рамках акції #принесиляльку. У Головному управлінні Національній поліції у Запорізької області інформацію про інцидент не підтверджують. У прес-службі відомства повідомили, що заяв від постраждалих до них не надходило.

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