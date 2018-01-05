У Києві фотокореспонденту Радіо Свобода заважали зняти дії священика під час акції #принесиляльку

Чоловік, що разом зі священиком вийшов із Києво-Печерської лаври ввечері 5 січня під час акції #принесиляльку, заважав роботі фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка, вимагаючи прибрати камеру.

Перед тим кореспондент зняв кадри, як священик відкидає іграшку, принесену людьми на знак солідарності з родиною хлопчика, трагічно загиблого в Запоріжжі.

«Сьогодні ввечері знімав, як люди приносять іграшки до Києво-Печерської лаври, одну з іграшок поклали до центрального входу, за мить вийшов священнослужитель і відкинув іграшку щодалі від входу, за ним вийшла особа, яка в грубій формі почала заважати знімати й погрожувати розбити камеру. Пізніше священик просив видалити фото, вибачитись якось він не подумав», – написав журналіст у Facebook.

Акцію #принесиляльку ініціював виходець із Запоріжжя, блогер Юрій Гудименко, який закликав українців приносити іграшки під стіни храмів УПЦ (Московського патріархату) через те, що представники цієї церкви відмовились відспівувати дворічного загиблого хлопчика, якого було хрещено в церкві УПЦ Київського патріархату.

5 січня митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ (МП) Лука заявив, що священик, котрий відмовився відспівувати загиблого хлопчика, діяв згідно з церковним каноном. Представники УПЦ (МП) називають УПЦ КП «розкольниками», тому не визнають проведений тими обряд хрещення і долучення людини до церкви. Але, попри це, митрополит Лука закликав молитися за загиблого й приносити до храмів ляльок та цукерки.

«Я закликаю всіх і благословляю священство все нашої єпархії келійно, не під час священної літургії, а келійно молитися за трагічно загиблого малюка Євгена. У пам’ять про Євгена прошу приносити до храмів ляльок, цукерки – ми їх роздамо до дитячих будинків, малозабезпечених родин», – заявив митрополит Лука.

4 січня запорізький сайт «Форпост» повідомив, що священик УПЦ (МП), запрошений ритуальною службою, відмовився провести обряд відспівування дворічного хлопчика, що загинув ввечері 31 грудня внаслідок падіння на нього 39-річного чоловіка, що вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна багатоповерхівки. Представник церкви, незважаючи на прохання батьків, відмовився провести ритуал після того, як дізнався, що дитину хрестили в церкві УПЦ КП. Після цього батьки загиблої дитини звернулися до найближчої церкви, яка також належить до УПЦ (Московського патріархату), та отримали нову відмову в проведенні відспівування. Згодом на похорон приїхав священик УПЦ Київського патріархату, який і провів ритуал.



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