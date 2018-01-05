Священики УПЦ (Московського патріархату) відмовилися відспівати дитину. Люди обурені і несуть ляльки до храмів

Українську православну церкву (Московського патріархату) звинувачують у цинізмі й антиукраїнській позиції. Це сталося після того, як у Запоріжжі священик відмовився відспівати померлу дитину – через те, що її охрестили у церкві Київського патріархату. Церковники стверджують: діяли так, як і годиться. Українську православну церкву Київського патріархату вони називають «розкольниками», а дитину «нехрещеною». Історія швидко набрала розголосу у соцмережах і ЗМІ. У Facebook ініціювали флешмоб #ПринесиЛяльку. Люди несуть іграшки до храмів УПЦ (МП) у пам’ять про загиблого хлопчика.

Що відбулося

У Запоріжжі спершу один священик церкви Московського патріархату відмовився молитися за померлого дворічного хлопчика, коли дізнався, що малюка хрестили у церкві Київського патріархату. Як розповів ЗМІ батько дитини, служитель дізнався про це вже під час процесії. «Мати плакала, ставала на коліна, але це не допомогло», – сказав він. Потім батьки звернулися до інших церков УПЦ (МП) (а таких у Запоріжжі більшість), однак всюди отримали відмову з тієї ж причини. Зрештою, всі необхідні обряди таки провів священик із церкви Святого Миколая УПЦ Київського патріархату.

Дворічний хлопчик загинув трагічно: на нього 31 грудня із вікна багатоповерхівки впав чоловік, який мав на меті вчинити самогубство. Цю інформацію Радіо Свобода підтвердили у запорізькій поліції.

Реакція церкви

У церкві того факту, що священик відмовився відспівати дитя, не заперечують. Попри це, у заяві, яку опублікувала Запорізька єпархія УПЦ (МП), церковники звинувачують журналістів у спекулюванні на трагедії та згущуванні фарб. «Злобні карикатуристи малюють, на утіху бісам, образ московського попа», – пишуть на сайті єпархії.

В УПЦ (МП) пояснили, що взагалі не визнають Київський патріархат, а тому дитина вважається «нехрещеною» і молитися за неї можна лише келейно (тобто таємно, поза церквою).

«Ми не маємо права молитися у церкві за тих, хто не перебував у ній. Церковна молитва – це молитва за членів церкви. Це – не жорстокість чи черствість», – мовиться у заяві.

Видання ForPost наводить і слова того священика, який відмовився проводити процесію, Євгенія Молчанова.

«Дитина залишається нехрещеною, а церква Київського патріархату незаконна», – цитує його слова сайт.

Російський клірик, протодиякон Російської православної церкви Андрій Кураєв у Facebook теж написав, що УПЦ (КП) – «розкольники», але він вважає, що визнавати їхнє хрещення, попри це, канонічно. На його думку, такою заявою церква створює хвилю ненависті до себе.

#Принеси_ляльку. Люди засмучені та обурені

У Facebook історія набрала розголосу дуже швидко. Люди обурюються у коментарях, звинувачують священика і всю церкву Московського патріархату у винятковій цинічності, зважаючи і на трагічні обставини смерті хлопчика.

«Я знаю цих батьків, ми разом навчалися. Це – одні із найсвітліших і найдобріших людей, яких я знаю. Я не розумію, як можна було ТАК із ними вчинити. Та і з будь-яким», – написав у соцмережі блогер і активіст Юрій Гудименко.

«Я принесу під церкву Московського патріархату іграшку. Вони заберуть, а я принесу знову. І знову. Люди будуть бачити її і розуміти, ЧОМУ вона там, ЩО вона означає», – додав він.

Пізніше Гудименко опублікував пост із фотографіями, на яких видно дитячі іграшки поблизу церков Московського патріархату і напис «Дитина ні в чому невинна».

Під хештегами #принеси_куклу і #принеси_ляльку люди координують схожі акції в інших містах і коментують ситуацію. Іграшки принесли вже і до Києво-Печерської лаври у Києві.

Журналіст Богдан Буткевич назвав дії священика «клерикальним фашизмом». Він звинуватив УПЦ (МП) в антиукраїнській позиції і закликав узагалі заборонити цю церкву. «Зло треба називати злом», – резюмує він.

Деякі дописувачі роблять для себе висновок, що церква та віра мають все менше спільного.

«Не хочу більше хрестити дитину. У церквах нема Бога, нема віри», – написала Лена Удовенко.

«Я не християнин, але жодна дитина і жодні батьки на таке не заслуговують», – вважає Дар Гришенко.

«Якщо знову підете до церкви Московського патріархату, бо вони «канонічні», то ви варті такого відношення», – ще різкіше коментує Олександр Онищенко.

А користувач Іван Карпусь сумнівається у доцільності такої акції: «Викликати у них співчуття неможливо. До них не треба йти ні з лялькою, ні з реальною дитиною».

Священик УПЦ Київського патріархату Олександр Дедюхін закликав вірян молитися за померлого хлопчика та його батьків. Також він порадив не звертатися до ритуальних служб, а самому йти до духівників (похорон хлопчика у Запоріжжі організовувала саме ритуальна служба).

«Вони благословляють і війну проти України»

Церкву Московського патріархату не вперше звинувачують в антиукраїнській позиції, антиукраїнських висловлюваннях її служителів. Випадок, який стався у Запоріжжі, викликав чергову хвилю коментарів на цю тему.

Речник УПЦ КП Євстратій Зоря згадує служителям УПЦ (МП) «не-вставання під час оголошення імен Героїв України чи не-співання Гімну під час зустрічі звільнених бранців «русского мира».

Сергій Стерненко пише про УПЦ (МП): «Вони благословляють війну проти України».

Письменниця і журналістка Світлана Поваляєва згадує про «катування українських воїнів у полоні».

Детальніше про це можна прочитати у цьому матеріалі Радіо Свобода.

Цей користувач нагадує про преференції, які мають церкви в Україні.

Дипломат Олександр Левченко закликає до міжцерковного діалогу.

Понад місяць тому до статуту Російської православної церкви внесли окремий розділ про «самоврядування» і «особливий статус» Української православної церкви (Московського патріархату) в РПЦ. Він вирізняє її від інших православних церков, що мають самоврядність чи автономію в РПЦ. Також раніше предстоятель УПЦ Київського патріархату Філарет звернувся до патріарха РПЦ Кирила з пропозицією відновити молитовну єдність, а фактично визнати автокефалію УПЦ. «Московському патріарху і російському єпископату: ніколи Українська церква не повернеться до Московського патріархату. Тому що в нас є своя держава», – наголосив після того патріарх Філарет.



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