Архіви України: чекісти контролювали вибори патріарха РПЦ

Помісний собор Російської православної церкви, на якому в 1945 році був обраний Московський патріарх, відбувався під контролем Народного комісаріату державної безпеки (НКДБ) – попередника КДБ СРСР.

Про це свідчать архівні документи колишнього управління КДБ України, з яких Служба безпеки України зняла гриф таємності.

Про це у повідомило видання Znak.com. Частина документів у вигляді фотокопій публікуються і обговорюються в соціальних мережах.



Із розсекречених документів випливає, що НКДБ СРСР і його підрозділи в союзних і автономних республіках, краях і областях займалися підбором кандидатів для участі в Соборі з числа духовенства і мирян.

З цією метою потрібно намітити «осіб, які мають релігійний авторитет серед духовенства і віруючих і в той же час перевірених на агентурній або патріотичній роботі».

Важливо забезпечити, щоб серед вибраних кандидатів переважали агенти НКДБ, здатні провести на Соборі потрібну нам лінію

«Важливо забезпечити, щоб серед вибраних кандидатів переважали агенти НКДБ, здатні провести на Соборі потрібну нам лінію», – говориться в листі, направленому у вересні 1944 року на місця за підписом начальника 2-го управління НКДБ СРСР Федотова і керівника п'ятого відділу 2-го управління Карпова. (Пізніше за «успішне проведення Собору» Карпов був удостоєний ордена Трудового Червоного прапора).

На Помісному соборі 1945 патріархом Московським і всієї Русі був обраний митрополит Ленінградський Алексій (Симанський), а сама церква ухвалила стару назву, яку має й сьогодні – Російська православна церква (РПЦ).

Патріаршество в РПЦ було відновлено після майже 20-річної перерви в 1943 році, під час Другої світової війни, за згодою сталінського режиму.

Патріархом тоді став митрополит Московський і Коломенський Сергій (Страгородський), який помер в 1944 році. Лінію на співпрацю з радянською владою, яка взяла гору у церкві при ньому, називають «сергіанством».

Оригінал публікації на сайті Російської редакції Радіо Свобода.



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