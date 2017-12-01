Філарет: українська церква ніколи не повернеться до Московського патріархату

Голова Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що УПЦ КП не повернеться до Московського патріархату.

«Нас тепер знову хочуть закликати на переговори про повернення до Московського патріархату. Хочу заявити, насамперед Московському патріарху та російському єпископату: ніколи українська церква не повернеться до Московського патріархату. Чому не повернеться? Тому що в нас є своя держава», – сказав Філарет.

30 листопада РПЦ заявила про звернення з УПЦ КП, в якому Філарет нібито закликав «відновити молитовне спілкування» і скасувати рішення про церковні покарання й відлучення. За повідомленням, звернення заслухали на архієрейському соборі, який відбувається в Москві.

У РПЦ додали, що для проведення подальших переговорів архієрейський собор заснував комісію, яку очолив голова синодного відділу зовнішніх церковних зв’язків митрополит Волоколамський Іларіон.

Прес-секретар УПЦ КП Євстратій (Зоря) у відповідь на це написав у Facebook, що Українська православна церква Київського патріархату готова до діалогу з РПЦ лише на тему визнання Москвою автокефалії Української церкви, і «ні про яке покаяння не може бути й мови».

Голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату РПЦ митрополит Волоколамський Іларіона заявив, що ЗМІ «неграмотно» передали суть листа. Він додав, що поняття «помилування» не входить до канонічного лексикону православної церкви й не використовувалося в листі.



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