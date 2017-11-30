УПЦ КП: Філарет не просив про покаяння в РПЦ

Українська православна церква Київського патріархату готова до діалогу з Російською православною церквою лише на тему визнання Москвою автокефалії Української церкви, заявив прес-секретар УПЦ КП Євстратій (Зоря). Так він відреагував на заяву РПЦ про те, що голова Української православної церкви Київського патріархату Філарет нібито направив російському патріарху Кирилу лист із проханням про прощення.

«Єдиний діалог, який патріарх і УПЦ КП хочуть і готові вести з РПЦ – діалог про визнання Москвою автокефалії Української Церкви. Ні про яке покаяння перед РПЦ чи тим більше повернення до її складу не може бути й мови», – написав Євстратій (Зоря) у Facebook.

Він додав, що 1 грудня патріарх Філарет у своїй резиденції дасть прес-конференцію.

Згодом речник УПЦ КП оприлюднив копію листа Філарета.

«Лист написаний на прохання з МП, щоби бути підставою на соборі відновити можливість молитовного єднання. На жаль цю можливість собор відкинув. Лист написаний з дипломатичним бажанням врахувати «лице» адресата, щоби він міг зберегти його. На жаль адресат не побажав врахувати нічиї інтереси, крім власних», – додав Євстратій (Зоря).

30 листопада РПЦ заявила про звернення з УПЦ КП, в якому Філарет нібито закликав про «відновити молитовне спілкування» і скасувати рішення про церковні покарання й відлучення. За повідомленням, звернення заслухали на архієрейському соборі, який відбувається в Москві.

У РПЦ додали, що для проведення подальших переговорів архієрейський собор заснував комісію, яку очолив голова синодного відділу зовнішніх церковних зв’язків митрополит Волоколамський Іларіон.

Філарет був митрополитом Київським і всієї України до 1992 року, коли він і його прихильники утворили Українську православну церкву Київського патріархату. Московський патріархат відлучив Філарета від своєї церкви і піддав анафемі як «розкольника».