У Запоріжжі відбулася акція протесту під стінами храму УПЦ (МП)

Біля храму УПЦ (МП), розташованого в районі Малого ринку Запоріжжя, 6 січня відбулася стихійна акція протесту, учасники якої принесли іграшки до церкви. Приводом до протесту стала поява в соцмережі інформації про напад невідомих чоловіків на двох учасників АТО, коли ті виходили з території храму, де поклали іграшки в рамках акції #принесиляльку.

Раніше 6 січня ще одна учасниця акції повідомляла, що з території церкви, де сталася подія, її виганяв сторож, коли побачив, що вона з товаришами принесла іграшки.

«Хлопці приїхали, принесли до церкви ляльок. Спілкувались зі сторожем, не провокували його. Сторож викликав підтримку. Чому сталось так, мені невідомо. Спочатку був хлопець, що вивів їх із території з церкви, подалі трошки від церкви. Вискочило двоє у масках і побили їх. У одного зараз перелом, а в іншого – сінець, що теж неприємно. Перелом у ліктьовому суглобі. Його зараз готують до операції. Спочатку планували принести сюди пусті каністри, щоб привернути увагу до цієї проблеми», – розповів запорізький волонтер Валентин Бурий.

Присутні на акції активісти називають ймовірними нападниками на учасників акції #принесиляльку представників православної організації «Радомир», члени якої беруть участь в охороні масових акцій УПЦ (МП) у Запоріжжі.

Присутній під час акції протесту охоронець храму будь-які обвинувачення на свою адресу відкидав. Настоятель храму заявив, що йому не було відомо про інцидент.

«Я особисто як настоятель храму дав досить чіткі вказівки людині, що слідкує тут за порядком, що у випадку якихось протиправних дій звертатися до органів, які уповноважені. Тут імовірно спрацював людський фактор. Мені дуже соромно, що таке трапилося», – сказав архімандрит Леонід.

У Головному управлінні Національній поліції у Запорізької області інформацію про інцидент не підтверджують. У прес-службі відомства повідомили, що заяв від постраждалих до них не надходило.

«Близько 15.30 громадянин Вадентин Бурий зробив виклик через лінію 102, про те, що в районі Малого ринку відбувається бійка. Наряд поліції по прибуттю на місце (упродовж 7 хвилин) нікого не виявив – ані потерпілих, ані нападників. Також поліція зв’язалася зі вказаним громадянином Бурим, який повідомив в телефонному режимі, що побили його знайомого, прізвище якого він не називає (Бурий мабуть не знає про те, що про факти нанесення телесних ушкоджень медики одразу інформують поліцію). Поліцейський одразу повідомив про це співрозмовнику, після чого Бурий повідомив, що його знайомого сховали, бо він боїться за своє життя, і прийде до поліції лише через два дні. Наразі розглядається питання про відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 383 КК України (Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину)», – повідомив очільник Нацполіції регіону Олег Золтоноша повідомив у себе на сторінці у Facebook.

Акцію #принесиляльку ініціював виходець із Запоріжжя, блогер Юрій Гудименко, який закликав українців приносити іграшки під стіни храмів УПЦ (Московського патріархату) через те, що представники цієї церкви відмовились відспівувати дворічного загиблого хлопчика, якого було хрещено в церкві УПЦ Київського патріархату.

5 січня митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ (МП) Лука заявив, що священик, котрий відмовився відспівувати загиблого хлопчика, діяв згідно з церковним каноном. Представники УПЦ (МП) називають УПЦ КП «розкольниками», тому не визнають проведений тими обряд хрещення і долучення людини до церкви. Але, попри це, митрополит Лука закликав молитися за загиблого й приносити до храмів ляльок та цукерки.

«Я закликаю всіх і благословляю священство все нашої єпархії келійно, не під час священної літургії, а келійно молитися за трагічно загиблого малюка Євгена. У пам’ять про Євгена прошу приносити до храмів ляльок, цукерки – ми їх роздамо до дитячих будинків, малозабезпечених родин», – заявив митрополит Лука.

4 січня запорізький сайт «Форпост» повідомив, що священик УПЦ (МП), запрошений ритуальною службою, відмовився провести обряд відспівування дворічного хлопчика, що загинув ввечері 31 грудня внаслідок падіння на нього 39-річного чоловіка, що вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна багатоповерхівки. Представник церкви, незважаючи на прохання батьків, відмовився провести ритуал після того, як дізнався, що дитину хрестили в церкві УПЦ КП. Після цього батьки загиблої дитини звернулися до найближчої церкви, яка також належить до УПЦ (Московського патріархату), та отримали нову відмову в проведенні відспівування. Згодом на похорон приїхав священик УПЦ Київського патріархату, який і провів ритуал.

Російський богослов Андрій Кураєв вважає, що відмовою відспівати трагічно загиблого хлопчика священики церкви, до якої сам богослов належить, порушили канони.



НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Що нам робити з «канонічним» Московським патріархатом?​

Священики УПЦ (Московського патріархату) відмовилися відспівати дитину. Люди обурені і несуть ляльки до храмів

У Києві фотокору Радіо Свобода заважали зняти дії священика під час акції #принесиляльку

Українська помісна церква: надія і пастка Москви

Кому служать священики Московського патріархату?