Представники УПЦ (МП) ображають почуття громадян – прокуратура Запорізької області

Представники Української православної церкви (Московського патріархату) ображають почуття громадян за релігійними переконаннями. Про це йдеться в повідомленні на сайт прокуратури Запорізької області 11 січня.

«Встановлено, що представники Запорізької єпархії Української православної церкви Московського патріархату допускають вибірковий підхід до здійснення релігійних обрядів, надаючи перевагу тим особам, які проходили обряди хрещення саме в УПЦ-МП, чим ображають почуття громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями», – інформує сайт обласної прокуратури.

У прокуратурі також інформують, що 11 січня «до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками)».

За даними правоохоронців, умисні дії представників Запорізької єпархії УПЦ (МП), громадської організації «Союз православний «Радомир» та інших осіб «спричинили тяжкі наслідки у вигляді виникнення сутичок і масових заворушень у Запорізькій області та інших регіонах України».

Розслідування в цій справі вестиме слідчий відділ управління СБУ в Запорізькій області.

На початку 2018 року в Запоріжжі священик УПЦ (МП), запрошений ритуальною службою, відмовився провести обряд відспівування дворічного хлопчика, котрий загинув увечері 31 грудня внаслідок падіння на нього 39-річного чоловіка, що вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна багатоповерхівки.

5 січня митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ (МП) Лука заявив, що священик, котрий відмовився відспівувати загиблого хлопчика, діяв згідно з церковним каноном. Представники УПЦ (МП) називають УПЦ КП «розкольниками», тому не визнають проведений ними обряд хрещення і долучення людини до церкви.

Російський богослов Андрій Кураєв вважає, що священики порушили канони, коли відмовилися відспівувати трагічно загиблого хлопчика.

Дії священиків УПЦ (МП) спричинили численні акції протесту в Запоріжжі та інших містах України.



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