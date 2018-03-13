​​«Ми проводили молебні за воїнів-захисників України» – Ігор Савва, якого УПЦ (МП) відсторонила від служби священика

Запоріжжя – знову в епіцентрі релігійного скандалу, пов’язаного з Українською православною церквою (Московського патріархату). За проукраїнську позицію місцевому священику Ігорю Савві заборонили вести службу в храмі, де він служив 19 років. Повідомити про відсторонення священники з місцевої єпархії приїхали у супроводі молодиків, розповідають очевидці. Присутні при цьому парафіяни навіть були змушені викликати поліцію. Наразі місцеве керівництво УПЦ (МП) будь-які закиди щодо тиску на священика відкидають, а він разом з вірянами шукає нове місце, де вестиме службу в Запоріжжі.

Денис Головко з 2000 року відвідує Храм Віри, Надії, Любові та матері їх Софії УПЦ (МП). Священиком в ньому служив отець Ігор Савва.

Денис Головко розповідає, що в неділю 11 березня на службу до храму прибув митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ (МП) Лука у супроводі низки інших священників та групи молодиків.

Мета візиту, наскільки я зрозумів, була не вигнати батюшку, а змусити його виконувати те, що завгодно митрополиту, московському керівництву. Ця спроба викликала протест прихожан і батюшки

«Після літургії до нас до храму приїхали представники єпархії – так званий благочинний з охороною, потім Лука митрополит і теж з охороною. Оголосили, що наш батюшка більше не може працювати в єпархії: вони, простіше кажучи, його звільняють. Вимагали здати ключі, документи. Це відбувалось у доволі скандальній формі, навіть, сказати, погрози завуальовано звучали в нашу адресу та батюшки. Мета візиту, наскільки я зрозумів, була не вигнати батюшку, а змусити його виконувати те, що завгодно митрополиту, московському керівництву. І ось ця спроба і викликала протест прихожан і батюшки», – розповідає чоловік.

Публічний розголос

Віряни викликали поліцію та запросили до церкви телефоном журналіста телеканалу «1+1», який першим і оприлюднив інформацію про усунення від посади Ігоря Савви через його проукраїнську позицію. Все, що відбувалось у храмі 11 березня, парафіяни знімали на мобільні телефони. Однак пояснювати на камеру свою позицію щодо Ігоря Савви священики єпархії УПЦ (МП) не забажали, запропонувавши вірянам спілкування без відеозйомки.

Я викликав поліцію, бо охорона була більш схожа на бандитів

«Ми злякались. Я викликав поліцію, бо охорона була більш схожа на бандитів. Ми просто злякались за себе – там були жінки, діти, літні люди. Людей, що вломились у храм, ми їх злякались. Сама дискусія йшла у такому тоні, що нам було страшно», – каже Денис Головко.

Приходив представник єпархії і пред’явив претензію, що ми не збираємо грошей, що неправильною мовою проводимо службу, що батюшка не виконує всіх вимог, що до нього має єпископ

«Претензії були давно. Рівно тиждень тому, позаминулої неділі, приходив представник єпархії, так званий благочинний, і пред’явив претензію, що ми не збираємо грошей, що неправильною мовою проводимо службу, що батюшка не виконує всіх вимог, що до нього має єпископ. Це було публічно. У неділю була вимога покаятися, написати покаянний лист. На це неможливо було піти з нашої сторони, а раніше, що я чув, це було опосередковано, бо батюшка намагався не афішувати. Він скаржився, що не дають йому свободи творчості, а змушують, наприклад, агітувати за Януковича. Він цього не робив і був конфлікт, що теж вийшов в публічну сферу», – додає чоловік.

Денис Головко ділиться: щоп’ятниці у церкві проводили молебень за українську армію; аби вірянам було зрозуміліше, служба велась російською та українською мовою, а не церковнослов’янською; Ігор Савва систематично проводив бесіди з вірянами та показував фільми на релігійні теми.

Родина священика добре відома в місті своєю проукраїнською позицією

Ми служили регулярно молебень за воїнів-захисників України. Це викликало невдоволення

«Ми служили регулярно молебень за воїнів-захисників України, саме молебень про війну, про воїнів, щоб Господь їх підтримав. Це викликало невдоволення, але ніхто напряму не міг сказати, але постійно нарікання були. Прес настільки постійним був і неприємним, що навіть зараз, коли приїхали і вигнали з храму, я полегшення відчув», – розповідає Ігор Савва.

Родина священика добре відома в місті своєю проукраїнською позицією. Так, його донька Марія, будучи школяркою у 2015 році, пожертвувала своїми косами, аби допомогти українським військовим.

Сам же Ігор Савва каже, що його громадянська позиція тривалий час була об’єктом публічного обговорення і тиску з боку керівництва місцевої єпархії УПЦ (МП).

Коли ще Майдан був, мене викликали. Мою сторінку у Facebook аналізували

«В єпархії у нас не сам митрополит, ніхто з священиків ніколи не говорить відкритим текстом на гострі теми, завжди ходять довкола, кажуть алегорично. В 2014 році, коли ще Майдан був, мене викликали. Митрополит навіть служіння заборонив, а потім дозволив. Коли в нас війна почалась, влаштували зібрання, і мене розбирали особисто, особисто мене розбирали, мою сторінку у Facebook аналізували. Доповідь цілу священник читав, аналізував мої висловлювання. Казав, що так дуже недобре, що я проти святих отців йду, що ті казали, що Україна з Росією мають бути єдині. З тих часів тиск робиться постійно, але ненав’язливо», – ділиться Ігор Савва.

Священик зазначає, що на руках тексту наказу про відсторонення від служби поки не має, тому не знає, з яким офіційним формулюванням його відсторонили від служби.

У пошуках нового місця для богослужіння

В УПЦ (МП) будь-який тиск на священика заперечують. 12 березня прес-служба Запорізької єпархії поширила повідомлення про те, що Ігор Савва сам побажав покинути місце своєї служби і лише цього ж дня було прийнято рішення про заборону йому проводити священослужіння «у зв’язку з поширенням недостовірної інформації».

«На телеканалі «1+1» з’являється сюжет, де замість добровільного звільнення Ігоря Савви говорять про його вигнання. В сюжеті згадується певна група молодиків, хоча це був згаданий вище архієрейський протодиякон з трьома малолітніми дітьми... Ситуація представлена так, що ніби Ігор Савва раніше перебував під тиском з боку священоначалія. Насправді єпархіальне керівництво ніколи не чинило будь-якого тиску, а навпаки йшло на певні поступки і підтримувало виказані ним ініціативи, завжди враховувало своєрідний ритм життя його однодумців, але неодноразово обговорювало з ним неоднозначні висловлювання у блогосфері. Ігор Савва завжди відрізнявся поглядами, що йдуть всупереч загальноцерковним позиціям у багатьох питаннях», – йдеться у повідомленні прес-служби УПЦ (МП).

Наразі Ігор Савва шукає нове місце, де міг би вести службу. Священник в лавах УПЦ (МП) був 24 роки, в Храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії служив 19 років.

Починав він службу в капличці при лікарні і лише згодом було отримано окрему будівлю для храму, облаштуванням якого опікувався сам Ігор Савва та парафіяни, кажуть вони.

У пошуках нового місця для служби священика підтримують і члени релігійної громади, що сформувалась при храмі. Так, Денис Головко каже, що буде спілкуватися з Ігорем Саввою, незалежно від того, чи матиме той, де служити: «Є таке поняття в житті людини, як батько. Є звичайний батько, а є батько духовний. І він – мій духовний батько. Як це – втрати батька? Я, звичайно, буду намагатися спілкуватися з ним будь-де і будь-як».



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