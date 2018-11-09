(Друкуємо мовою оригіналу)​

Уже в это воскресенье, 11 ноября, на всей оккупированной территории Донбасса пройдут так называемые выборы главарей пророссийских администраций. «Предвыборная» агитация в неподконтрольном Украине Луганске началась внезапно и не так давно – около 2 недель назад, хотя билборды в поддержку кандидатов появились в городе еще в начале октября. Активная фаза агитации началась с «хождения по домам», рассылки приглашений, рекламы на местном ТВ, развешенных по городу билбордов, преимущественно в поддержку главаря боевиков Леонида Пасечника, и угроз «бюджетникам». Что об этом всем думают луганчане, и собираются ли идти на псевдоголосование – в продолжении серии Радио Донбасс.Реалии «Записки из оккупации».

Накануне псевдовыборов в городе стало много «военных». Население ходят агитировать прямо по домам, разносят как безымянные, так и именные приглашения, ФИО в которых в некоторых случаях даже написаны на украинском языке.

Наши собеседники в городе подтвердили, что бюджетников обязывают идти на участки. Делают это в разной форме в зависимости от учреждения, «кто кнутом, кто пряником».

Директора школ города сказали учителям, что на голосование нужно идти обязательно.

«Говорят, мол, даже будет графа «против всех», ставьте галочку хоть там, но сходить-отметиться придется, так как будут отслеживать и мониторить», – рассказывает учительница Марина и добавляет, что настроение «против всех» у многих жителей.

Не пойду, не хочу, никому не верю

Несмотря на «просьбы» руководства учительница русского языка и литературы Елена очень лаконично отвечает, что не пойдет на голосование: «Не пойду, не хочу, никому не верю».

Сотрудников бывшего Восточноукраинского университета им. Владимира Даля тоже «сгоняют» на выборы, а тому, кто не пойдет, грозят объяснительной на имя ректора.

Медиков помимо принуждения к голосованию, обязывают стать на учет в военкомат. Это касается всех, не только хирургов и травматологов, но даже стоматологов.

Я никуда не пойду и становиться ни на какой учет не буду

Стоматолог Никита на вопрос, собирается ли он следовать указаниям руководства, отвечает: «Мне с ними (с боевиками –​ ред.) не по пути.Я никуда не пойду и становиться ни на какой учет не буду».

Не все в городе придерживаются такой позиции. Девушка Карина, которая трудоустроена официально, рассказывает, что на «выборы» пойдет, так как на подконтрольную Украине территорию не ездит и боится потерять работу.

Она также утверждает, что первым 300 пришедшим на участок обещают бесплатный пакет местного оператора «Лугаком», либо пополнение счета на 100 рублей, либо сахар или же крупу («Лугаком» действительно широко разрекламировал​ акцию про 100 рублей за приход на участок – ред.).

Если бы в бюллетене была фамилия Путина...

Появился слух, что СБУ тем, кто пойдет голосовать, «отрубит» украинскую пенсию

Мнения пенсионеров относительно голосования также разделились. Пенсионер Василий говорит, что в очереди на пункте пропуска в Станицу Луганскую «выборы» активно обсуждаются: «Некоторые бабульки боятся идти. Среди них появился слух, что СБУ тем, кто пойдет голосовать, «отрубит» украинскую пенсию. А тем, кто не пойдет, «отрубит» «ЛНР». Вот такой замкнутый круг».

Сам Василий говорит, что на участок лично он не собирается.

«Если за четыре года ничего не изменилось к лучшему, то эти выборы ничего не дадут», – считает пенсионер.

Если бы в бюллетене была фамилия Путина, они бы все выбрали его

Пророссийски настроенные пенсионеры на участки, по словам луганчанки Марии, «поползут»: «Они вообще на лавочках обсуждают, что, если бы в бюллетене была фамилия Путина, они бы все выбрали его».

Также многие хвастаются, что пойдут голосовать по «паспорту» так называемой «ЛНР», чтобы подтвердить свою преданность «республике», рассказывает Мария.

Но не все, кто поддерживает группировки «ЛДНР», собираются идти на голосование. Луганчанин Максим, который настроен против украинской власти, утверждает, что не пойдет на избирательный участок: «Там одни швондеры и шариковы. Голосовать не за кого».

Среди молодежи также есть те, кто считает своим долгом прийти на участок.

«Это будущее «республики»! Я проголосую за Пасечника, потому что другие кандидаты не компетентны», – говорит студентка Надежда.

Пасечник и интеллигентность

Пророссийски настроенная пенсионерка Валерия считает, что все кандидаты достойные.

Молодая, но не вызывает доверия… интеллигентности в ней нет, что ли

«Там Коваль из сферы образования – хороший, молодой. Две женщины-кандидатки, но им не верю… Одна уже в возрасте и непонятно куда прется, вторая – молодая, но тоже не вызывает доверия… интеллигентности в ней нет, что ли. На их фоне очень выделяется Пасечник, думаю, он и выиграет», – размышляет женщина.

Сомнений в том, что победит Леонид Пасечник, здесь почти ни у кого нет.

Большинство знает только Пасечника, потому что его рожа везде тут висит

«Они уже порешали все там без нас», – иронизирует Михаил, который заметил, что на местном телевидении Пасечника уже протитровали как «главу ЛНР», а не исполняющего обязанности, как было раньше. Михаил добавляет: «Из всех кандидатов большинство знает только Пасечника, потому что его рожа везде тут висит».

Также, по словам мужчины, большинство агитационных бумажек и пригласительных в ящиках – в поддержку именно Пасечника.

«Зачем оно мне надо?»

​Луганчанка Ирина уверена, ее голос ничего не решит. «Независимо от того, пойду я или нет, все равно выберут Пасечника. Они «нарисуют» то, что нужно. Это не жизнь, получаю копейки, потерять работу уже не боюсь и становится только хуже… Зачем оно мне надо? Не пойду никуда. Они и так явку обеспечат за счет бюджетников. Угрожают им увольнением! Кому сказать… Вот у них и сработает стадный инстинкт, так называемое чувство долга. Но еще нельзя забывать о тех, у кого «крыша» поехала. Они точно побегут на участки, защищать «русский мир», – делится женщина.

По-прежнему среди местных жителей остаются те, кому безразлично, кто будет следующим главой пророссийской администрации, «лишь бы не стреляли».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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