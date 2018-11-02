(Публікуємо мовою оригіналу)

Совет безопасности ООН впервые за полгода обсудил ситуацию на Донбассе. 8 европейских стран-членов Совета безопасности – Великобритания и Франция, а также Польша, Нидерланды, Швеция, Италия, Бельгия и Германия – призвали Россию не допустить «выборов» глав группировок в ОРДЛО 11 ноября. Россия же, по словам постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко, повторила «русскую мантру» о том, что «России на Донбассе нет». Чего Украине удалось добиться на заседании Совета безопасности ООН по Донбассу? Верит ли мир России? И к чему приведут так называемые «выборы», устроенные группировками «ЛДНР», если они всё-таки состоятся? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорил эксперт-международник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков.

– Михаил, по поводу свежего заявления президента Беларуси Александра Лукашенко на встрече группы Мюнхенской конференции по безопасности, что Беларусь готова взять на себя ответственность за обеспечение мира восточных регионов Украины и контроль над российско-украинской границей. Как это можно трактовать? И почему Лукашенко в последнее время проявляет такую инициативность в решении конфликта на Донбассе?

– Мне кажется, это скорее всего декларация о благих намерениях, которая вряд ли осуществима по многим причинам. Во-первых, позиция российской стороны, во-вторых, позиция наших партнёров по западной коалиции, в-третьих, наиболее очевидным и оптимальным вариантом на сегодня является миротворческая операция под эгидой ООН.

– Почему Александр Лукашенко активизировался в этом направлении? И почему он не может стать своеобразным посредником между Россией и Украиной в решении этого конфликта?

– Это маловероятно. Россия и Беларусь – союзные государства, Беларусь экономически и политически завязана на Россию, Беларусь соответствующим образом голосует на Генассамблее ООН.

Александр Лукашенко, с одной стороны, проявляет такие инициативы в отношении миротворчества, с другой стороны, достаточно показательна позиция беларусской делегации в ООН. Поэтому к этому нужно относиться достаточно осторожно и учитывать хотя бы то, что Беларусь не то чтобы находится между молотом и наковальней, но, во всяком случае, различные вариации лидера Беларуси уже неоднократно звучали и ранее в отношении Евросоюза, и в отношении России. К этому нужно достаточно трезво относиться.

​– Ваше впечатление от заседания Совета безопасности?

– Есть дипломатический фронт, у него есть своя специфика, свои особенности, нюансы. Если в целом оценивать заседание Совета безопасности, нужно выделить несколько моментов, как мне кажется, важных.

Во-первых, это дополнительный аргумент и козырь украинской стороне для продвижения двух резолюций на 73-й сессии Генассамблеи ООН по Крыму и по Азовскому морю. Во-вторых, это достаточно серьезный контраргумент сторонникам снятия или минимизации санкций в отношении России.

В-третьих, это достаточно серьезно усиливает позицию Украины, с одной стороны, в Международном суде ООН, промежуточные решения которого были обнародованы по Крыму, с другой стороны, они дают аргумент украинской стороне в Международном морском трибунале ООН по Азову, и с третьей стороны, в феврале следующего года предполагается первое заседание Европейского суда по правам человека, тоже о межгосударственном иске Украины к России. По этим направлениям тоже важная и серьезная аргументация прозвучала в Совете безопасности.

То, что будет происходить 11 ноября на оккупированных территориях, – растаптывание Минских соглашений

Плюс ко всему, декларация восьми стран, которые выступили категорически против «выборов» на оккупированных территориях 11 ноября. Речь идет о 4-м и 12-м пунктах Минского комплекса действий: выборы должны проходить по украинскому законодательству, и представители должны идти под контролем ОБСЕ. Поэтому то, что будет происходить 11 ноября на оккупированных территориях, – растаптывание Минских соглашений.

– В начале заседания Совета безопасности представитель России призвал выслушать представительницу так называемой «ЦИК» группировки «ЛНР» Елену Кравченко. Впервые в Совете безопасности ООН предлагают дать речь представителю группировки «ЛНР». Зачем это было сделано?

Прямые переговоров с представителями оккупированных территорий – всё равно что прийти в кукольный театр и разговаривать с куклами о сюжете пьесы

– С одной стороны, это выглядит как новация, с другой стороны, полностью идёт в контексте российской политики в отношении переговорного процесса в рамках Минской группы и «нормандского формата». Россия всегда заявляла о необходимости прямых переговоров с представителями оккупированных территорий. Это всё равно, что прийти в кукольный театр и разговаривать с куклами о сюжете последующей пьесы, забывая, что есть кукловод. Даже в технологическом плане это было абсолютно бессмысленно. И оскорбительно, в том числе для мирового сообщества.

​– А чего добилась Россия в ходе этого заседания Совета безопасности? Представители России настояли на том, чтобы заседание проходило в открытом режиме. Как вы думаете, зачем?

– Россия экспортирует «фейки» уже в промышленном масштабе. Поэтому вот такая открытая трибуна им понадобилась для озвучивания российской позиции.

– Причём представитель России говорил по-русски.

– Да. Были высказаны уже традиционно заезженные моменты о том, что Украина не соблюдает соглашения и прочее. Это всё идёт в русле этой политики. Тут ещё важно другое. Была попытка оправдать, представить и показать необходимость предстоящих «выборов». Поэтому Россия настаивала на том, чтобы присутствовал на заседании представитель так называемого «ЦИК ЛНР».

– А что она бы сказала такого нового?

– Это бы уже дало определенную легитимность этому представителю «ЦИК», то есть, представитель «ЦИК ЛНР» выступил на Совете безопасности ООН. Это уже говорит о том, что вот в Совете безопасности приняли этого человека, выслушали аргументацию, и она уже является представителем и участником этого процесса. Для России было важно любым образом протащить эту персоналию на Совет безопасности.

– Семь делегатов на Совете безопасности проголосовали против участия, семеро воздержались и только Россия проголосовала за то, чтобы выслушать Елену Кравченко.

Это не прошло и показало очень явно и чётко ядро сторонников Украины, своеобразную проукраинскую коалицию

– Важно то, что это всё не прошло и показало очень явно и чётко ядро сторонников Украины, своеобразную проукраинскую коалицию. И для Украины крайне важно сохранять это санкционное единство, и хотя бы выдержать нынешний уровень поддержки и солидарности с Украиной в мировом сообществе, не только в Совете безопасности, но и в других международных организациях.

– «Необходимость восполнить вакуум власти после убийства Захарченко» – так представитель России Василий Небензя объяснил намеченные на 11 ноября так называемые «выборы» глав группировок «ЛДНР». Какая реальная цель, с вашей точки зрения, проведения этих «выборов»?

– Во-первых, это пролонгация замораживания конфликта, продолжение ситуации «ни войны, ни мира».

Информация из разных источников говорит о том, что на сегодня российские политтехнологи, российские политики и спецслужбы активно расчищают поле на этих выборах для Пушилина и Пасечника. То есть, речь идет о «выборах» а-ля сталинского периода, да и выборами это назвать невозможно. Какие могут быть выборы на оккупированной территории? Но, чтобы придать им легитимности, эта тема вынесена на Совет безопасности, в том числе.

– С вашей точки зрения, к чему готовиться Украине? Конфликт затягивается, многие говорят, что до выборов в Украине никаких подвижек в переговорах не будет. На что рассчитывает Кремль?

– Российская тактика, как мне кажется, в отношении Украины сводится к трём вещам. Категорическое замалчивание и отказ от переговорного процесса по Крыму. Поддержание ситуации на Донбассе в формате «ни войны, ни мира», с перспективой эскалации. И собирание сил на время «Ч» – это президентские и, в большей степени, парламентские выборы в Украине, где Россия попытается взять некий реванш.

Действия России будут идти по трём направлениям: дискредитация нынешней украинской власти для европейского и атлантического курса, продвижение пророссийских сил и дестабилизация в целом в стране, в том числе инспирирование сепаратистских настроений в отдельных регионах.

И, вероятнее всего, до парламентских выборов в Украине конфликт на Донбассе вряд ли получит серьёзную реальную перспективу урегулирования.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)