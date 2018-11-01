Вибори 11 листопада на Донбасі суперечать Мінським угодам – Меркель

Так звані «вибори» на Донбасі, заплановані на 11 листопада, не відповідають мінським домовленостям, заявила канцлер Німеччини Анґела Меркель 1 листопада на спільному брифінгу з президентом України Петром Порошенком.

«Ці вибори не відповідають змісту мінських домовленостей», – заявила вона.

Меркель також долала, що вважає важливим ухвалення закону про особливий статус Донбасу.

4 жовтня Верховна Рада ухвалила, а президент Петро Порошенко підписав продовження дії закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

Закон про особливий порядок самоврядування на Донбасі Верховна Рада ухвалила у вересні 2014 року терміном на три роки. Ним передбачено, що особливий порядок на окремих територіях буде введений «після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.