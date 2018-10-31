Країни Заходу засудили в ООН намір провести незаконні вибори на Донбасі

США та європейськиі держави на засіданні Ради безпеки ООН 30 жовтня заявили, що проведення підтримуваними Росією сепаратистами виборів 11 листопада на непідконтрольних уряду України територіях Донбасу порушуватиме Мінські угоди 2015 року.

Заступник генерального секретаря ООН із політичних питань Розмарі ДіКарло підтримала цю позицію країн Заходу, що залишило Росію ізольованою. Західні союзники також заблокували пропозицію Росії долучити до обговорення представницю так званого «центрвиборчкому ЛНР» Олену Кравченко.

Перед початком наради Франція, Нідерланди, Польща, Швеція, Велика Британія, Італія, Бельгія та Німеччина оприлюднили спільну заяву, в якій засуджують незаконні «вибори» на частині території України 11 листопада. У заяві зазначається, що це є порушенням українського законодавства та «суперечить зобов’язанням», які проросійські угруповання та Москва зафіксували в угодах 2015 року. Країни Євросоюзу закликали Росію «використати свій значний вплив, щоб зупинити так звані «вибори».

Посол Росії в ООН Василь Небензя у своєму виступі зазначив, що Мінські угоди забороняють проведення муніципальних виборів, а не голів проросійських угруповань, які Москва називає «республіками». Він також звинуватив Київ у порушенні домовленостей.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.