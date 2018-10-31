(Друкуємо мовою оригіналу)

30 октября в Совете безопасности ООН прошло обсуждение ситуации с предстоящими так называемыми «выборами» боевиков в ОРДЛО. Первое за 6 месяцев заседание по теме Донбасса инициировали представители Швеции, Нидерландов, Польши, Франции, Великобритании и США. Все эти страны прямо осудили запланированные на 11 ноября «выборы» в группировках «ЛДНР» и призвали Россию не допустить их проведения.

Заседание началось с предложения России о том, чтобы в брифинге по повестке дня участвовала представитель «ЦИК» группировки «ЛНР» Елена Кравченко. За эту идею проголосовала только сама Россия. Против были семеро делегатов и так же семеро воздержались.

Как комментировали члены Совета безопасности ООН ситуацию на Донбассе накануне так называемых «выборов глав республик» в группировках «ЛДНР»? И чем ответила Россия?

​Швеция

Это попытка перекроить границы в Европе при поддержке военной силы. Это не региональная проблема. Это проблема с глобальными последствиями. Россия с начала агрессии является причиной этого конфликта. И Россия может прекратить этот конфликт, если захочет.

Милитаризация Крыма, напряженность в Азовском море создает очень опасный фон для планируемых так называемых выборов.

США

Россия использует эти так называемые выборы для достижения своих целей. Группировки «ЛНР» и «ДНР» невозможно отделить от незаконных вооружённых формирований, которые поддерживаются Москвой…

Это мешает проведению переговоров между Волкером и Сурковым. До полного выполнения минских соглашений санкции с России не будут сняты.

Франция

Надеемся, что Россия повлияет на сепаратистские структуры и приостановит организацию так называемых выборов. Лучше бы приложить усилия по обеспечению условий проведения выборов по минским соглашениям.

Польша

ОБСЕ подтверждает, что Россия постоянно усиливает свое военное присутствие на Донбассе. Колонны грузовиков пересекают границу между Россией и Украиной днём и ночью, в том числе и в местах, где отсутствуют какие-либо КПВВ, не проходя инспекцию ОБСЕ или Украины. С 7 августа ОБСЕ 7 раз отмечала передвижение таких автоколонн.

Нидерланды

Мы не допустим перекройки международных границ в Европе с использованием военной силы России. Так называемые выборы не только незаконны – они против буквы и духа минских договоренностей. Это конкретный откат в мирном процессе.

Великобритания

Выборы в неподконтрольной Киеву части Донбасса – последний пример российской кампании по дестабилизации ситуации в Украине… Открытие Крымского моста – ещё одно явное нарушение украинского суверенитета. И в-третьих, мы обеспокоены кибератаками России на Украину, что влияет на финансы, энергетику и правительственный сектор Украины.

Ответ России

«Необходимость восполнить вакуум власти после убийства Захарченко» – так представитель России Василий Небензя объяснил намеченные на 11 ноября «выборы» в группировках «ЛДНР».

«Легитимность этих выборов никакого отношения не имеют к Минскому комплексу мер, в котором речь идет о муниципальных выборах», – утверждал Небензя.

Российский дипломат также обвинил ЕС и США в том, что антироссийские санкции означают «приглашение для Украины саботировать минские соглашения», и «Киев с удовольствием этим пользуется».

«Вы предпочитаете твердить о российской агрессии и российском военном присутствии, которую не заметил замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг, правда, его быстро дезавуировали, а эту часть интервью просто удалили», – сказал Небензя.

«​Российская мантра повторилась»​ – ответ Украины

«​Делегация России прежде всего озабочена использованием платформы совета для проведения своей дезинформационной кампании по отношению к Украине», – прокомментировал выступление России постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.​

«Повторилась русская мантра о том, что украинское правительство должно напрямую взаимодействовать с представителями Луганска и Донецка, но законных представителей не существует – есть марионетки, направляемые и назначаемые Москвой», – подчеркнул он.

Ельченко также обратил внимание Совета безопасности ООН на усиленную милитаризацию Крыма и напряжённость в Азовском море, которое Россия использует не только как «​новый военный театр»​, но и в качестве канала снабжения своих войск на Донбассе оружием из оккупированного Крыма.

По словам дипломата, ключи решения конфликта лежат в Кремле: «Пока не будет ощутимых изменений в политике России, Совет безопасности будет бесконечно обсуждать экспансионистскую, агрессивную политику России»​.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)