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29 сентября в оккупированном Донецке от взрыва на съезде «Компартии ДНР» пострадал «кандидат» на «пост главы» группировки «ДНР» Игорь Хакимзянов. Через 2 дня «ЦИК ДНР» отказал ему в «регистрации» на «выборах». Также неизвестные задержали жену еще одного «кандидата» Павла Губарева Екатерину. Кто «охотится» на «кандидатов» на «пост главы» группировки «ДНР»? И зачем России видимость конкуренции на «пост главы» группировки? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили журналист, основатель «Общественного ТВ Донбасса» Алексей Мацука и доцент кафедры международных отношений Мариупольского государственного университета Александр Черепченко.

– Алексей, как вы воспринимаете то, что сейчас происходит в Донецке?

Алексей Мацука: Это часть общеукраинской национальной традиции проведения выборов и участия в избирательных кампаниях.

– Почему именно на «съезде» так называемой «Компартии ДНР» прогремел взрыв, почему пострадал «кандидат» на «пост главы» группировки Игорь Хакимзянов и почему через два дня его не допустили к «выборам»?

Алексей Мацука: Он заявил о желании, но он не собирал подписи.

Для оккупационной администрации неприемлема любая ее критика, даже если эти люди выбирают русский вектор

В Донецке была Компартия, до 2014 года был очень сильный обком партии. Многие люди на неподконтрольных территориях так и остались в Коммунистической партии. Центральный комитет партии в Киеве отказался с ними поддерживать контакт, и они создали «КП ДНР».

Но проблема в том, что даже лояльных коммунистов Захарченко все равно подавлял, он видел в них оппозицию. Для оккупационной администрации неприемлема любая ее критика, даже если эти люди выбирают русский вектор. Убрали Ходаковского из публичного пространства, Пургина, который был не в общем направлении Захарченко. Теперь появилось небольшое окошко возможностей – и Губаревы, коммунисты попытались в него войти. Но им не удалось это сделать.

У Губаревых со «Свободным Донбассом» получилось так, что был подан список людей, которых они не утверждали. У них будет только «штаб по избранию» Паши в «президенты» «ДНР». И то не факт, что ему дадут это «удостоверение».

На сегодня оно есть только у Пушилина. Самое смешное, что ему его выдали в пятницу, а в субботу и в воскресенье за него продолжался сбор подписей. Вопрос, а зачем, если так называемый «ЦИК» уже выдал «удостоверение».

Это все указывает, что там нет процедуры выборов, нет контроля за этим процессом. Это управляемая в ручном режиме декорация.

– С кем вы связываете это покушение? Задержали жену Павла Губарева Екатерину, которая являлась главой этого сепаратистского движения «Свободной Донбасс». Она написала в Facebook, что ее задержали неизвестные люди, не допустили до съезда этого движения, а потом она побывала у Дениса Пушилина.

Алексей Мацука: Есть несколько версий. Одна – что они сами это все организовали, чтобы себя прорекламировать. Правда, цена этого взрыва – четыре человека были доставлены в больницу.

Другая версия 0 что у них внутренний конфликт с пушилинской «администрацией», и Пушилин таким образом пытается убрать всех пассионариев. Может, Пушилин боится и, может, они решили зачистить это поле, потому что убить и так радикально с ними поступить нельзя.

Третий вариант – что в самой России Губарева и его жену видят токсичными, для Украины в том числе.

– Кто именно? Потому что говорят о многих кураторах неподконтрольной части Донбасса.

Алексей Мацука: Это линия Суркова, не ФСБ. Может быть так, что эти токсичные герои не нужны «Новороссии». Им в начале сказали по-хорошему, а в итоге они все равно «регистрируются», потому что выбора нет. И помощник Пушилина Александр Лаврентьев, которого в Турции записало СБУ, так и говорил, что «нам все равно умирать». Эта фраза была ключевой во время разговора, записанного где-то под столом.

У них в голове крутится «Моторола», Захарченко, и поэтому мысль одна, что нужно жить здесь и сейчас.

По Захарченко был большой негатив до его убийства, потому что у него была большая «армия» на той территории. Это был его козырь в Москве

Это три версии, которые есть среди Telegram-каналов, пабликов украинских, сепаратистских, российских. Нам остается анализировать открытые источники. И наши источники передают разные версии, что это внутренние разбирательства; кто-то говорит, что это команда из Москвы, оставит только Пушилина и он будет как гражданское лицо без «армии», без экономики. По Захарченко был большой негатив до его убийства, потому что у него была большая «армия» на той территории.

Это был, в том числе его козырь в Москве, что он уже местная региональная российская элита и у него есть рычаги влияния. Конечно, это никому не будет нравиться.

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– Александр, как вы воспринимаете эти бурные политические события в Донецке?

Александр Черепченко: Мне очень нравится общаться с местными «ватниками» и спрашивать, что народного в их «республиках». Они мгновенно забыли о том, что у них Стрелков когда-то был «министром». Какой народ его туда назначал, какой народ его снял? Народ Донбасса имеет к этом отношение? Нет.

– А кто имеет отношение?

Александр Черепченко: Это не военная тайна. Народ Кремля назначает и увольняет оттуда людей в любой момент, когда им это захочется.

– После инцидента со взрывом у Игоря Хакимзянова не приняли «документы», поскольку не было подписей, так же не приняли «документы» у Вячеслава Дьякова, участника незаконного вооруженного формирования. Остальных рассматривают как «кандидатов», даже Павла Губарева. Зачем?

«Выборы» проходят не для населения ОРДЛО, они проходят для международного сообщества

Александр Черепченко: Им же надо имитировать демократию. Население оккупированной территории Донбасса делится на три части: около 20% ждут возвращения Украины, они настоящие патриоты; еще 20% фанатично верят в Российскую Федерацию, в «совок», им выборы не нужны; есть остальные 60% которым вообще все равно. Поэтому «выборы» проходят не для населения ОРДЛО, они проходят для международного сообщества.

– Идет расчет на то, что эти «выборы» воспримут как действительные, и Москва верит, что эту идею можно будет продвигать?

Запад искренне пытается делать вид, будто не понимает, что здесь на самом деле международный конфликт

Александр Черепченко: Ни в коем случае. Москва отлично знает, кого она назначит в следующий раз. Также Москва знает, что ребята с Запада, не хочу никого обидеть, но искренне пытаются делать вид, что не понимают, что здесь на самом деле международный конфликт. Если это слово прозвучит где-то в официальных документах, ООН обязана будет реагировать, а это проблемы с Россией. Все пытаются избежать этой ситуации.

Алексей Мацука: Я бы не настолько примитивизировал все, что происходит на неподконтрольной территории. Это сложно оценивать, потому что у нас нет эмпирических данных.

Вопрос в том, что если смотреть с точки зрения человека, который живет в ОРДЛО, он находится в условии, что у них «выборы». Здесь, с нашей точки зрения, мы говорим, что там примитивная логика. Но у них там такая жизнь, так же, как было в Советском Союзе.

– Александр, вы говорите о том, что эти так называемые «выборы» будут каким-никаким аргументом для представителей других западных государств. Что делать Украине в этом случае, как реагировать в контексте Минского процесса?

Александр Черепченко: В Минском процессе очередность исполнения договоренностей вообще не прописана. Поэтому с точки зрения Украины абсолютно легитимно в рамках международного права заявить, что нет контроля над границей – на этом месте все закончится, «выборы» нелегитимные. Но это вопрос двадцатый, на самом деле.

Например, Россия в очередной раз собирается перестроить там информационную политику перед нашими выборами. При чем, если для нас все понятно просто на интуитивном уровне, эта конструкция позволит играть дальше ООН и Евросоюзу, и отдельно взятым странам в игры, в которых они могут сказать, что ничего не знают, там же вот «выборы» произошли.

– Но в Минском договоре речь шла о местных выборах по украинскому законодательству. А тут предлагают выбирать некого «главу» «государства», то есть совсем другая парадигма.

Александр Черепченко: Минский процесс очень сложно прописан. Его писали так, что его невозможно выполнить, как устав ООН.

Алексей Мацука: Тем не менее, Украина пытается выполнять Минский протокол. Принят закон об особом статусе, он предписывает амнистию боевикам, есть отдельная процедура. Также Украина настаивает на всех международных площадках, что необходимо разрешить этот конфликт через политико-дипломатический путь, а это Минский протокол. Кроме того, одним из условий транша Евросоюза в размере одного миллиарда евро, чтобы Украина выполняла свои обязательства перед жителями неподконтрольных территорий по выплатам пенсий и пособий. Поэтому Минск нельзя отрицать, он продолжается.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)