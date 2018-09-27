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27 Вересень 2018, Київ 17:18
Донбас

Кому верит Москва: 10 кандидатов на пост главы группировки «ДНР»

Павел Губарев выступает на митинге в июле 2014 года. Первые лидеры «русской весны» тогда еще живы и не отстранены от власти

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(Друкуємо мовою оригіналу)

Российские гибридные силы в оккупированном Донецке заявили об окончании приема документов от кандидатов на пост «главы республики». Документы приняли у 10-ти человек, среди которых – исполняющий обязанности главы группировки Денис Пушилин и «герой» «русской весны» на Донбассе Павел Губарев. Объясняем, кто остальные «кандидаты» и зачем их «зарегистрировали».

«Выборы» на территории ОРДО назначены на 11 ноября. Решение их все-таки провести принял «Народный совет ДНР», хотя до убийства Александра Захарченко группировка колебалась. Украина уже заявила, что не признает результаты голосования в ОРДО.

Тем не менее, показательно, кого именно Россия допустила к «выборам» на территории, подкотрольной группировке «ДНР». Кроме Пушилина и Губарева, это экс-украинская судья Елена Шишкина, первый «министр обороны ДНР» Игорь Хакимзянов, «экс-глава» городов Горловка и Енакиево в Донецкой области Роман Храменков, «экс-глава министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР» Иван Михайлов, «замминистра образования ДНР» Владимир Медведев, боевик Вячеслав Дьяков, руководитель музея боевой и трудовой славы Союза ветеранов Афганистана Петровского района Донецка Роман Евстифеев и директор хлебозавода в Енакиево Валентин Спиридонов.

Объясняем, кто эти люди – и почему, в отличие от более известных в ОРДО Александра Ходаковского или Андрея Пургина – их допустили к «гонке».

Денис Пушилин

Действующий «врио главы республики». Стал им 7 сентября по решению «Народного совета ДНР» – несмотря на то, что по «конституции» власть полагалась экс-заму убитого Захарченко Дмитрию Трапезникову. На следующий день Пушилина с «назначением» поздравил помощник президента России и негласный куратор «ЛДНР» Владислав Сурков.

Пушилин и Захарченко
Пушилин и Захарченко

25 сентября Пушилина выбрали лидером «общественного движения» «Донецкая республика» – фракции, которая полностью контролирует «парламент» «ДНР».

О решении «баллотироваться» на «выборах» 11 ноября Пушилин объявил на центральной площади Донецка – во время специально организованного форума «Будущее Донбасса». Пойти на «выборы» прямо на сцене его призвала «молодежная активистка ОО «Молодая республика» Ирина Костина.

Форум «Будущее Донбасса» на главной площади Донецка. По наблюдению очевидца, на него собрали особенно много школьников и студентов
Форум «Будущее Донбасса» на главной площади Донецка. По наблюдению очевидца, на него собрали особенно много школьников и студентов

До «русской весны» Пушилин работал в финансовой пирамиде «МММ» и даже пробовал создать одноименную партию. Весной 2014-го года стал «спикером» «Народного совета ДНР», а с 2015-го года – делегатом от группировки на Минских переговорах.

В предвыборных обещаниях Пушилин старается понравиться жителям ОРДО. Рассуждает об «инвестиционном климате» в «республике», «проблемах фермеров», «проблемах банков». Он уже объявил о «денационализации» рынков, которые были отобраны у владельцев подконтрольной Захарченко компанией «Рынки Донбасса».

Называет себя сторонником «мирного урегулирования путем переговоров». Тем не менее, на переговорах в Минске повторяет российские месседжи.

Павел Губарев

Один из зачинщиков «русской весны» в Донецке, «народный губернатор Донбасса». С Губаревым связывают один из главных телеканалов группировки «ДНР» – «НовороссияТВ».

Основатель фракции «Свободный Донбасс» в «парламенте ДНР» (30 мест из 93-х). Накануне «выборов» (а «выборы» 11 ноября пройдут и в «Народный совет ДНР») во фракции Губарева наметился раскол. Один из инициаторов – влиятельный «депутат» фракции Юрий Сивоконенко, который, как заявляют некоторые представители группировки, «куплен Пушилиным».

​Кроме уличной борьбы, у Губарева нет никакого управленческого опыта. В 2016-м году он так и не стал «мэром» неподконтрольного Украине города Ясиноватая. В этом ему помешал экс-командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, который контролировал город и конкурировал с Александром Захарченко, который лоббировал Губарева. Захарченко «указ» о назначении Губарева отозвал.

Минские соглашение Губарев в своей риторике отрицает полностью и видит своей целью построение «Новороссии» – проекта, который уже полностью исчез из политической риторики России.

Елена Шишкина

Экс-судья уголовной палаты Апелляционного суда Луганской области, изменившая украинской присяге. Весной-летом этого года председательствовала в «Украинском народном трибунале» – телешоу, где «судила» Петра Порошенко, Арсения Яценюка, Степана Полторака и других украинских политиков за «преступления против народа Донбасса». Все фигуранты «дела» получили от Шишкиной «пожизненное с конфискацией имущества».

«Трибунал» 4 месяца показывали по всем местным телеканалам, местные жители Шишкину знают. В соцсетях ее обвиняют в том, что она закрывала глаза на пытки задержанных «МГБ ДНР» в статусе назначенного адвоката.

Игорь Хакимзянов

Первый «министр обороны ДНР». Занял эту должность еще перед россиянином Игорем Гиркиным (Стрелковым). Активный деятель «русской весны» на Донбассе. Во время боев 2014 года попал в плен украинским военным под Мариуполем. Именно Хакимзянова на известном видео «допрашивает» лидер Радикальной партии Олег Ляшко. В сентябре того же года после обменна пленными вернулся в Донецк. Вступил в местную «Компартию».

Как и его преемник Стрелков, а также недопущенный к «выборам» экс-командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, Хакимзянов высказывается за присоединение ОРДЛО к России, а сейчас – за более активную помощь Москвы «народу Донбасса».

Иван Михайлов

«Экс-и.о. министра агропромышленности ДНР». С поста его снял Александр Захарченко в 2017 году. До войны был главой администрации Старобешевского района Донецкой области (сейчас неподконтрольный Украине).

Вячеслав Дьяков

Служит в незаконном вооруженном формировании «Народная милиция ДНР». Позывной «Сенсей». Воевать на стороне гибридных сил начал еще во времена Стрелкова в Славянске. Преподает другим членам группировки «ДНР» рукопашный бой. Несмотря на инвалидность по слуху, ведет собственный ютуб-канал.

Роман Евстифеев

Руководитель музея боевой и трудовой славы союза ветеранов Афганистана Петровского района Донецка. Очевидно, воевал в Афганистане, позже – возглавлял ГАИ Куйбышевского района Донецка.

Роман Храменков

Псевдо-мэр Горловки. До этого полгода в начале 2015-го года руководил родным городом Виктора Януковича – Енакиево. До событий «русской весны» работал там простым стоматологом, дорос до главврача городской больницы. Молва благодаря профессии связывает его с семьей экс-президента (по образованию сын Януковича Александр, как и Храменков – стоматолог).

«Депутат» «парламента ДНР» от фракции «Свободный Донбасс». «Мэром» неподконтрольных Украине Горловки и Енакиева становился по протекции Игоря Безлера («Беса») – экс-«народного командира» группировки «ДНР» в этих городах.

Валентин Спиридонов

Сепаратистские СМИ сообщают о том, как Валентин Спиридонов (сидит крайний справа) в должности директора хлебзавода принимает «официальных лиц» группировки
Сепаратистские СМИ сообщают о том, как Валентин Спиридонов (сидит крайний справа) в должности директора хлебзавода принимает «официальных лиц» группировки

​Директор Енакиевского хлебозавода – «коммунального предприятия», которое поставляет хлеб в Донецк, Макеевку и Докучаевск.

Владимир Медведев

«Заместитель министра образования ДНР». Информации о Медведеве в СМИ мало, кроме «официальной».

КОГО НЕ ДОПУСТИЛИ К «ВЫБОРАМ»

Александр Ходаковский

Экс-командир батальона «Восток», участник боев за Донецкий аэропорт, а до войны – начальник донецкой «Альфы». Ходаковский – популярный политик среди «идейных» участников «русской весны» на Донбассе и критик убитого Александра Захарченко.

Александр Ходаковский
Александр Ходаковский

Поучаствовать в «выборах» 11 ноября Ходаковскому не удастся – российские пограничники его просто не выпустили из России.

Дмитрий Трапезников, Александр Тимофеев («Ташкент»)

Трапезников на похоронах Захарченко
Трапезников на похоронах Захарченко

​Люди из орбиты убитого Александра Захарченко. После «назначения» Дениса Пушилина главой группировки их заставили уехать в Россию. Пушилин в СМИ начал говорить о «злоупотреблениях», которые при Тимофееве позволяло себе «Министерство доходов и сборов ДНР».

Тимофеев «Ташкент» (справа) и Захарченко
Тимофеев «Ташкент» (справа) и Захарченко

По данным российской «Новой газеты», сейчас Тимофеев находится в Крыму. Там он через российского главу Крыма Сергея Аксенова ищет поддержки у Москвы, чтобы сохранить свое имущество в ОРДО.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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