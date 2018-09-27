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Российские гибридные силы в оккупированном Донецке заявили об окончании приема документов от кандидатов на пост «главы республики». Документы приняли у 10-ти человек, среди которых – исполняющий обязанности главы группировки Денис Пушилин и «герой» «русской весны» на Донбассе Павел Губарев. Объясняем, кто остальные «кандидаты» и зачем их «зарегистрировали».

«Выборы» на территории ОРДО назначены на 11 ноября. Решение их все-таки провести принял «Народный совет ДНР», хотя до убийства Александра Захарченко группировка колебалась. Украина уже заявила, что не признает результаты голосования в ОРДО.

Тем не менее, показательно, кого именно Россия допустила к «выборам» на территории, подкотрольной группировке «ДНР». Кроме Пушилина и Губарева, это экс-украинская судья Елена Шишкина, первый «министр обороны ДНР» Игорь Хакимзянов, «экс-глава» городов Горловка и Енакиево в Донецкой области Роман Храменков, «экс-глава министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР» Иван Михайлов, «замминистра образования ДНР» Владимир Медведев, боевик Вячеслав Дьяков, руководитель музея боевой и трудовой славы Союза ветеранов Афганистана Петровского района Донецка Роман Евстифеев и директор хлебозавода в Енакиево Валентин Спиридонов.

Объясняем, кто эти люди – и почему, в отличие от более известных в ОРДО Александра Ходаковского или Андрея Пургина – их допустили к «гонке».

Денис Пушилин

Действующий «врио главы республики». Стал им 7 сентября по решению «Народного совета ДНР» – несмотря на то, что по «конституции» власть полагалась экс-заму убитого Захарченко Дмитрию Трапезникову. На следующий день Пушилина с «назначением» поздравил помощник президента России и негласный куратор «ЛДНР» Владислав Сурков.

25 сентября Пушилина выбрали лидером «общественного движения» «Донецкая республика» – фракции, которая полностью контролирует «парламент» «ДНР».

О решении «баллотироваться» на «выборах» 11 ноября Пушилин объявил на центральной площади Донецка – во время специально организованного форума «Будущее Донбасса». Пойти на «выборы» прямо на сцене его призвала «молодежная активистка ОО «Молодая республика» Ирина Костина.

До «русской весны» Пушилин работал в финансовой пирамиде «МММ» и даже пробовал создать одноименную партию. Весной 2014-го года стал «спикером» «Народного совета ДНР», а с 2015-го года – делегатом от группировки на Минских переговорах.

В предвыборных обещаниях Пушилин старается понравиться жителям ОРДО. Рассуждает об «инвестиционном климате» в «республике», «проблемах фермеров», «проблемах банков». Он уже объявил о «денационализации» рынков, которые были отобраны у владельцев подконтрольной Захарченко компанией «Рынки Донбасса».

Называет себя сторонником «мирного урегулирования путем переговоров». Тем не менее, на переговорах в Минске повторяет российские месседжи.

Павел Губарев

Один из зачинщиков «русской весны» в Донецке, «народный губернатор Донбасса». С Губаревым связывают один из главных телеканалов группировки «ДНР» – «НовороссияТВ».

Основатель фракции «Свободный Донбасс» в «парламенте ДНР» (30 мест из 93-х). Накануне «выборов» (а «выборы» 11 ноября пройдут и в «Народный совет ДНР») во фракции Губарева наметился раскол. Один из инициаторов – влиятельный «депутат» фракции Юрий Сивоконенко, который, как заявляют некоторые представители группировки, «куплен Пушилиным».

​Кроме уличной борьбы, у Губарева нет никакого управленческого опыта. В 2016-м году он так и не стал «мэром» неподконтрольного Украине города Ясиноватая. В этом ему помешал экс-командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, который контролировал город и конкурировал с Александром Захарченко, который лоббировал Губарева. Захарченко «указ» о назначении Губарева отозвал.

Минские соглашение Губарев в своей риторике отрицает полностью и видит своей целью построение «Новороссии» – проекта, который уже полностью исчез из политической риторики России.

Елена Шишкина

Экс-судья уголовной палаты Апелляционного суда Луганской области, изменившая украинской присяге. Весной-летом этого года председательствовала в «Украинском народном трибунале» – телешоу, где «судила» Петра Порошенко, Арсения Яценюка, Степана Полторака и других украинских политиков за «преступления против народа Донбасса». Все фигуранты «дела» получили от Шишкиной «пожизненное с конфискацией имущества».

«Трибунал» 4 месяца показывали по всем местным телеканалам, местные жители Шишкину знают. В соцсетях ее обвиняют в том, что она закрывала глаза на пытки задержанных «МГБ ДНР» в статусе назначенного адвоката.

Игорь Хакимзянов

Первый «министр обороны ДНР». Занял эту должность еще перед россиянином Игорем Гиркиным (Стрелковым). Активный деятель «русской весны» на Донбассе. Во время боев 2014 года попал в плен украинским военным под Мариуполем. Именно Хакимзянова на известном видео «допрашивает» лидер Радикальной партии Олег Ляшко. В сентябре того же года после обменна пленными вернулся в Донецк. Вступил в местную «Компартию».

Как и его преемник Стрелков, а также недопущенный к «выборам» экс-командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, Хакимзянов высказывается за присоединение ОРДЛО к России, а сейчас – за более активную помощь Москвы «народу Донбасса».

Иван Михайлов

«Экс-и.о. министра агропромышленности ДНР». С поста его снял Александр Захарченко в 2017 году. До войны был главой администрации Старобешевского района Донецкой области (сейчас неподконтрольный Украине).

Вячеслав Дьяков

Служит в незаконном вооруженном формировании «Народная милиция ДНР». Позывной «Сенсей». Воевать на стороне гибридных сил начал еще во времена Стрелкова в Славянске. Преподает другим членам группировки «ДНР» рукопашный бой. Несмотря на инвалидность по слуху, ведет собственный ютуб-канал.

Роман Евстифеев

Руководитель музея боевой и трудовой славы союза ветеранов Афганистана Петровского района Донецка. Очевидно, воевал в Афганистане, позже – возглавлял ГАИ Куйбышевского района Донецка.

Роман Храменков

Псевдо-мэр Горловки. До этого полгода в начале 2015-го года руководил родным городом Виктора Януковича – Енакиево. До событий «русской весны» работал там простым стоматологом, дорос до главврача городской больницы. Молва благодаря профессии связывает его с семьей экс-президента (по образованию сын Януковича Александр, как и Храменков – стоматолог).

«Депутат» «парламента ДНР» от фракции «Свободный Донбасс». «Мэром» неподконтрольных Украине Горловки и Енакиева становился по протекции Игоря Безлера («Беса») – экс-«народного командира» группировки «ДНР» в этих городах.

Валентин Спиридонов

​Директор Енакиевского хлебозавода – «коммунального предприятия», которое поставляет хлеб в Донецк, Макеевку и Докучаевск.

Владимир Медведев

«Заместитель министра образования ДНР». Информации о Медведеве в СМИ мало, кроме «официальной».

КОГО НЕ ДОПУСТИЛИ К «ВЫБОРАМ»

Александр Ходаковский

Экс-командир батальона «Восток», участник боев за Донецкий аэропорт, а до войны – начальник донецкой «Альфы». Ходаковский – популярный политик среди «идейных» участников «русской весны» на Донбассе и критик убитого Александра Захарченко.

Поучаствовать в «выборах» 11 ноября Ходаковскому не удастся – российские пограничники его просто не выпустили из России.

Дмитрий Трапезников, Александр Тимофеев («Ташкент»)

​Люди из орбиты убитого Александра Захарченко. После «назначения» Дениса Пушилина главой группировки их заставили уехать в Россию. Пушилин в СМИ начал говорить о «злоупотреблениях», которые при Тимофееве позволяло себе «Министерство доходов и сборов ДНР».

По данным российской «Новой газеты», сейчас Тимофеев находится в Крыму. Там он через российского главу Крыма Сергея Аксенова ищет поддержки у Москвы, чтобы сохранить свое имущество в ОРДО.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)