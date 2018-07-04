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Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Игорь Коломойский, Степан Полторак, Владимир Гройсман – всего 18 современных и бывших украинских политиков получили пожизненные сроки с конфискацией имущества. Это – решение так называемого «Украинского народного трибунала» – действа, оформленного в виде суда с элементами телешоу, который с марта проводился в оккупированном Донецке. Подконтрольніе России группировки подчеркивают, что так называемый «трибунал» вели украинские судьи по украинскому законодательству. Что это было, и зачем сепаратисты вдруг вспомнили украинские законы?

22 июня на Театральной площади Луганска был оглашен приговор так называемого «Украинского народного трибунала». Шоу это длилось с 4 месяца и широко освещалось местной прессой. По словам пророссийских сил, ими была проведена титаническая работа – было обработано 1090 томов дел и заслушаны десятки свидетелей. Среди них – и главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко.

– Александр Владимирович, известно ли вам что-либо относительно военных преступлений против жителей Донбасса? – Спрашивает «судья» Елена Шишкина.

– Если я буду говорить о всех преступлениях, не хвитит ни одного трибунала, – отвечает главарь боевиков.

Основала так называемый «трибунал» некая «инициативная группа граждан», собранная из украинских юристов. Все действующие лица обязательно назывались «народными»: народный обвинитель, народный защитник и так далее. Судили, что подчеркивалось, по УКРАИНСКИМ законам.

Уехавший из Луганска адвокат Игорь Чудовский лично знает людей, которые задействованы в процессе. Это бывшие судьи уголовной палаты Апелляционного суда Луганской области Любовь Батяшова, Татьяна Кравченко и Елена Шишкина. Он удивлен, что когда-то профессиональные юристы пошли на это. «Трибунал» не является правовым процессом, потому как не предусмотрен украинскими законами – нет там ни народных обвинителей, ни народных защитников, ни народных сходов.

Как судьи они знают, что за это «правосудие» они будут привлечены к уголовной ответственности

«Как судьи они знают, что за это «правосудие» они будут привлечены к уголовной ответственности по украинским законам. Почему правоохранительные органы Украины еще не отреагировали? Есть уголовная ответственность за присвоение себе функций суда», – говорит Чудовский.

Обвинения украинским политикам выдвигались, мягко говоря, странные. Например, свидетельствовать против Петра Порошенко самозваный суд пригласил донецкого лингвиста и журналиста Игоря Ревякина. Он заявил, что украинский президент якобы пообещал в 2014-м году, что донецкие дети будут сидеть в подвалах – и это якобы прямой призыв к войне в регионе. Однако, это известный фейк – слова Порошенко были вырваны пропагандистами из контексте – в чем можно убедиться, посмотрев полную цитату. На подобных основаниях строились и все остальные обвинения. Показательно, что во время этих нелепых обвинений, для опровержения которых достаточно было заглянуть в интернет, так называемый адвокат отмалчивался – говорит Игорь Чудовский.

Это на уровне братвы на зоне – у них тоже есть какие-то суды по понятиям

«Назначенный из Донецка «адвокат» вообще не принимала участия в защите...ну нельзя принимать участие в том, что не предусмотрено законом, это на уровне братвы на зоне – у них тоже есть какие-то суды по понятиям», – говорит он.

Еще больше раскалить градус пропаганды – вот главный смысл этого действа, считает журналист и президент Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш. По его мнению, именно поэтому пророссийские силы и аппелируют к украинскому праву:

«Они уже не говорят, что они враги Украине или украинскому народу, а говорит, что они «враги хунте, захватившей власть». Отсюда – акцент на украинский суд, украинские законы, – говорит Гармаш. – Серьезно это воспринимают те, кто хочет это серьезно воспринимать, те, кто остался жить в советском прошлом. Люди, с которыми я общаюсь, воспринимают это как спектакль».

Согласно соцопросу, проведенного весной по заказу украинcкого Министерства информационной политики, большинство жителей даже подконтрольной Украине части Донбасса считают суды в ОРДЛО справедливее, чем в Украине. Возможно, на слепую веру жителей Донбасса в суд сепаратистов и был весь расчет.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)