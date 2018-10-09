«ЛДНР» станут частью экономики Таможенного союза и России» – под такими лозунгами на так называемые «выборы» в оккупации идут различные «политические движения», подконтрольные России. 11 ноября на оккупированной части Донбасса пророссийские боевики объявили «выборы», которые не попадают ни под один пункт Минских договоренностей или статью украинского законодательства. То, что у России есть потребность в экономике ОРДЛО вызывает большие сомнения у экспертов.

Экономическая тема активно используется в «предвыборных» обещаниях «политических объединений» и «общественных движений» группировок «ЛДНР». Так там сейчас называются партии. Например, часть программы так называемого «Луганского экономического союза»: «Интеграция экономики «ЛНР» в экономическое пространство России и Таможенного союза».

Интегрировать в тех регионах нечего, считает политолог Тарас Черновол, ведь экономики в полноценном смысле слова в оккупированных регионах не осталось. Деградация и упадок идут пятый год в ОРДЛО, и это выгодно России, считает политолог.

Никакой интеграции, происходит элементарный раздел между российскими и пророссийскими группами последних ресурсов этих регионов.

«Интеграция» произошла таким способом, что несколько заводов разрезали и вывезли, например, знаменитый «Топаз». Остается сфера добывающей экономики, добыча передана под контроль российско-украинскому олигарху Сергею Курченко. Никакой интеграции, происходит элементарный раздел между российскими и пророссийскими группами последних ресурсов этих регионов. Экономика там откровенно приходит в упадок, не развивается и разрушается. А интеграция предусматривает формирование равноправных отношений, этого я не вижу», – считает Тарас Черновол

Россия не может себе позволить интегрировать ОРДЛО. На всех переговорах Москва повторяет одно и то же: «нас там нет», и все равно на нее накладывают все новые санкции. Формально Кремль не рискнет признать группировки, считает глава общественной организации «Майдан Закордонних справ» Богдан Яременко. Страны СНГ и члены Таможенного союза также не пойдут на контакты с группировками «ЛДНР», считает Богдан Яременко.

Российская элита может использовать возможности, которые предоставляют «серые», «темные» правовые зоны.

«В принципе, никакой экономической потребности в регионе ОРДЛО у России нет. Россия имеет те же проблемы, что и ее союзники-сателиты, для того, чтобы формализовать какие-то связи. Де-факто какие-то поставки осуществляются, это зависит от интересов российской верхушки. Российская элита в рамках своих коррупционных схем может использовать возможности, которые предоставляют «серые», «темные» правовые зоны», заявил Богдан Яременко.

Каких-либо инвестиций со стороны России в предприятия ОРДЛО также не предвидится, считает российский эксперт, директор экономической программы московского Центра Карнеги Андрей Мовчан. Эти территории российской элите намного выгодней использовать как контрабандные, преступные зоны.

Если контрабанду называть «таможенным союзом», а вывоз полезных ископаемых называть «интеграцией», то это будет!

«Одна непризнанная позиция с международной точки зрения, например, непризнанность территорий, приводит к тому, что непризнанным и неофициальным будет все. А раз там не может быть ничего официального, то, конечно, будет доминировать неофициальная экономика. Это контрабанда, наркотики, незаконное передвижение товаров, незаконные финансовые операции будут превалировать. Если контрабанду называть «таможенным союзом», а вывоз полезных ископаемых называть «интеграцией», то это будет!», – рассчитал Андрей Мовчан.

Заявлениями об экономической интеграции Кремль устами своих ставленников в Донецке и Луганске провоцирует и шантажирует мировое сообщество – не более того, считает Андрей Мовчан. Еще не было прецедентов подписания Россией официальных документов с непризнанными государствами.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)