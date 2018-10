Коли слово – горобець. Що сталося з заявою Гуґа про присутність Росії на Донбасі

Заява Александра Гуґа про те, що місія ОБСЄ не побачила прямих доказів російського втручання на Донбасі, була широко розтиражована в ЗМІ та викликали обурення в соцмережах. Однак, невдовзі після виходу цього інтерв'ю видання Foreign Policy вилучило слова першого заступника голови СММ ОБСЄ зі свого тексту, пояснивши, що вони не відповідали його справжній точці зору. Якщо це викривлення, то на якому етапі воно відбулось? Це обмовки Александра Гуґа, трактування Foreign Policy чи цитування в українських медіа?

«Якщо питання про те, що ми бачили на місці, то ми не бачили прямих доказів», – такі слова Александра Гуґ​а наводились в інтерв'ю американському виданню Foreign Policy.

Далі Гуґ перелічує докази, які зафіксувала місія: «Ми бачили, як автоколони виїжджають із України і в’їжджають в Україну ґрунтовими дорогами посеред ночі в місцях, де офіційних пунктів перетину кордону немає… Ми бачили деякі конкретні різновиди озброєнь, які ми детально описували, включно з обладнанням для радіоелектронної боротьби. Ми говорили з полоненими, яких полонили українські війська, і які заявляли, що є військовослужбовцями Збройних сил Росії, що воюють в Україні на ротаційних засадах. Ми бачили людей із прикметними знаками Росії», – і в цей момент Гуґ заявляє, що «такі куртки можна купити де завгодно» і що спостерігачі бачили прикметні знаки не тільки Росії, а й Німеччини, Іспанії й інших країн.

Що виправили

В оновленій версії інтерв'ю прибрана фраза «we would not see direct evidence» – «ми не бачимо прямих доказів»:

Ось як редакція Foreign Policy пояснює виправлення:

Clarification, October 25, 2018: In an earlier version, Hug stated that OSCE had not seen direct evidence of Russian involvement in eastern Ukraine. We have removed this remark, as it did not convey his intended view. He goes on to cite facts and observations that his monitors have recorded.

Уточнення, 25 жовтня 2018 року: У попередній версії Гуґ​ заявив, що ОБСЄ не побачила прямих доказів російської участі у східній Україні. Ми видалили це зауваження, оскільки воно не передає думку, яку він мав на увазі. Він продовжує цитувати факти, які зафіксували його спостерігачі.

Радіо Свобода звернулося за уточненнями до редакції Foreign Policy поштою та через Facebook: було виправлення зроблене на прохання СММ ОБСЄ, чи за рішеннями видання, оскільки фраза розходилася зі змістом сказаного далі? Відповіді наразі немає.

Пояснення Гуґ​а

Александр Гуґ​ у коментарі проекту Радіо Свобода «Радіо Донбас.Реалії» назвав поширення у ЗМІ його слів про відсутність доказів російської участі у війні «непорозумінням». Він зазначив, що місія взагалі не робить висновків на основі зібраних нею фактів:

«Виникло непорозуміння, яке згодом було уточнене, і вже була видана нова версія цієї статті. В принципі, я не можу говорити про наявність або відсутність будь-яких доказів, оскільки місії ОБСЄ в Україні доручено встановлювати та звітувати про факти. Ми не робимо жодних висновків на основі цих фактів, а також не надаємо доказів. Факти викладені в наших звітах говорять самі за себе, особливо ті, про які було згадано в моєму інтерв'ю журналу FP», – сказав Гуґ.

«Важливо зрозуміти, що ми є спостережною місією. Ми не займаємося розслідуваннями», – додав він.

Вірусна заява

Що ж стосуєтсья українських медіа, які й розкрутили заяву Гуґа, то вони взяли її власне у тексті Foreign Policy. У переважній більшості новин заява подана точно: тобто є і фраза про відсутність прямих доказів, і перелічення цих самих доказів, яке іде далі.

«За останні 24 години користувачі інтернету п'ять разів зберегли текст неоднозначного інтерв'ю Гуґа для Foreign Policy з допомогою сервісу archive.is. І у двох версіях від 25 жовтня там справді стоїть фраза «ми не бачили прямих доказів». Пізніше текст був виправлений, й зараз складно сказати, чи з боку редакції, чи на прохання Гуґа», – коментує медіаексперт, керівник програм нових медіа громадської організації «Internews Україна» Віталій Мороз.

«В інтерв'ю Гуґа, попри всю його непросту роботу в Україні, я не бачу прямих доказів, аби спростувати тезу: «Гуґ повторює наративи російської пропаганди», – вважає він. – Уся «полікоректність» Гуґа стає предметом гротескного сміху, місія, яку він очолює, – це точно не НАТО та уряди західних країн, які визнають російську агресію на Донбасі».

«Підсліпувате ОБСЄ» чи розгін «зради» українськими медіа – ​реакція соцмереж​

«Прикро, що місія на посаді заступника голови СММ ОБСЄ завершується такою недолугою і невдалою заявою», – коментує у Фейсбуці ситуацію представник України у мінській групі Ірина Геращенко.

СММ щотижня фіксує у своїх офіційних звітах новітню російську техніку, яку «не купиш на базарі»​

«Варто нагадати містеру Гуґ​у, що очолювана містером Апаканом і ним місія СММ щотижня фіксує на Донбасі і відображає в своїх офіційних звітах новітню російську радіолокаційну та іншу техніку, танки, іншу зброю. Російську. Новітню. Не радянську. Таку не купиш на базарі і не перемалюєш замість зірочки російський прапор».

Окрім того, Геращенко звернула увагу на те, що із зменшенням кількості росіян в місії ОБСЄ «спостерігачі відразу почали бачити російську військову техніку».

Після цього про мандат ОБСЄ на сході України варто дискутувати не тільки як про цілком неефективний, але й такий, що сприяє агресивній політиці Росії проти України, вважає юрист-міжнародник Олексій Роговик.

Будь-який контроль, а також наявність фінансування, озброєння чи навчання – ознаки того, що «ЛДНР» є окупаційними органами влади Росії

​«Не думав що «підсліпувате» ОБСЄ може впасти ще нижче, але їм вдалось...А Гуґ​ взагалі в курсі норм міжнародного права, і як воно чітко визначає та розкладає подібні ситуації? ​Будь-який контроль чи керівництво, а також наявність фінансування, озброєння чи навчання – це ознаки того, що «ЛДНР» є окупаційними органами влади Росії».​

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко також нагадує про ознаки російського втручання у війні на Донбасі, які фіксували представники місії ОБСЄ:

Чи проводили аналіз вибухової речовини на автівці, у якій загинув ваш колега Джозеф Стоун? Чи не читали Ви роздруківки перехоплень переговорів тих, кого Ви не побачили?

​«Пане Гуґ​, чи не є для Вас прямою ознакою новітні установки РЕБ, які випускаються виключно в Росії і стоять лише на озброєнні в Федерації, – і які Ваш «безпілотник» зафіксував біля Дебальцевого три місяці тому? Або ж ЗРК «Оса», яку Ваш гвинтокрилий спостерігач помітив вже цього тижня? Чи не проводили Ваші фахівці аналіз вибухової речовини на розірваній автівці, у якій загинув біля села Пришиб Ваш колега, Джозеф Стоун? Чи не читали Ви після його загибелі роздруківки радіоперехоплень переговорів тих, кого Ви не побачили?»

Цікаво, що на свій обурливий допис у Facebook Цаплієнко згодом отримав відповідь від самого Гуґа. Foreign Policy перекрутило його слова в інтерв’ю, і він не бачить необхідності подавати позов на видання, повідомив Гуґ журналісту.