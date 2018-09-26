Заступник голови СММ ОБСЄ Гуґ іде у відставку з жовтня – ЗМІ

Заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ іде у відставку. Про це він сказав в інтерв’ю російському виданню «Комерсант».

«ОБСЄ не кар’єрна організація, працювати в її структурах можна не більше десяти років. Я досяг цієї межі і тому залишаю свою посаду», – пояснив Гуґ. За його словами, він остаточно залишить посаду 31 жовтня.

Александр Гуґ нагадав, що став заступником голови СММ наприкінці березня 2014 року. В цей період конфлікт на сході України після анексії Криму тільки починався. Як пояснив представник ОБСЄ, задача Спеціальної моніторингової місії полягає в тому, щоб надавати об’єктивну інформацію особам, що ухвалюють рішення.

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«На жаль, робота, яку виконала СММ, свідчить про те, що сторони не виконали навіть базових обіцянок, які були ними дані в рамках Мінських угод. Цей висновок ви можете зробити самі, ознайомившись із більш ніж тисячею щоденних звітів, випущених місією з 2014 року», – зазначив Гуґ.

Він не розповів, хто стане його наступником.

До того, як стати заступником голови моніторингової місії в Україні, Александр Гуґ був головним радником Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин. Він також служив у лавах армії Швейцарії, в тому числі очолював групу забезпечення швейцарського штабу в Боснії і Герцеговині. Працював у складі місії ОБСЄ в Косово, в місії Тимчасової міжнародної присутності в Хевроні та місії Верховенства права ЄС у Косово.