Від початку доби на фронті відбулось 154 бойових зіткнення – ЗСУ

Від початку доби 4 січня на фронті відбулось 154 бойових зіткнення, на Гуляйпільському напрямку сили РФ атакували 53 рази, йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ.

У командуванні кажуть, що на Південно-Слобожанському напрямку українські війська зупинили сім атак ворога в районах Вовчанська, Стариці, Приліпки, Фиголівки та у бік Ізбицького й Кутьківки.

У Генштабі уточнили, що на Куп’янському напрямку армія РФ тричі намагалась йти вперед в районах Степової Новоселівки, Першотравневого та у бік Петропавлівки.

«На Лиманському напрямку загарбники дев’ять разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новоселівка, Колодязне та Торське. Одне бойове зіткнення триває. На Слов'янському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника поблизу Дронівки, Сіверська та Свято-Покровського», – зазначили у Генштабі.

У ЗСУ кажуть, що на Покровському напрямку російські підрозділи 47 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки. У деяких локаціях бойові зіткнення тривають.

Водночас на Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили 53 атаки сил РФ у районах Зеленого, Гуляйполя, Варварівки, Дорожнянки та у бік Святопетрівки.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни, російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону, але не досягли своїх пріоритетних цілей у визначені терміни.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ на Донеччині, однак українські підрозділи тримають оборону й перехоплюють ініціативу.







