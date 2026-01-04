Унаслідок російського удару по Сумщині постраждав 54-річний чоловік – ОВА

Російські військові у неділю, 4 січня, атакували Сумську область, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

За його словами, армія РФ б’є по людях, транспорту та будинках.

«У Стецьківському старостаті російський дрон прицільно атакував цивільну автівку на подвір’ї людей. Пошкоджені транспорт і домогосподарство. Люди не постраждали», – зазначив місцевий чиновник.

Григоров також повідомив, що армія РФ також атакувала безпілотниками Путивльську громаду.

«Поранений цивільний 54-річний чоловік. Йому надають необхідну медичну допомогу. Також є пошкодження житлових і господарських будівель. Це чергові прицільні удари по цивільних. Усі служби залучені для оперативного надання допомоги людям», – підсумував голова ОВА.

Раніше внаслідок атак на Сумщину постраждали двоє людей, повідомляла обласна влада.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



