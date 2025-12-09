Обстріли РФ: у шести областях повідомили про постраждалих, на Донеччині та Херсонщині є загиблі

Внаслідок російських обстрілів Донеччини за попередню добу загинули троє цивільних, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін вранці 9 грудня.

За його даними, напередодні загинули двоє людей у Костянтинівці та одна в Дружківці. Крім того, 16 людей зазнали поранень: у Костянтинівці, Дружківці, Краматорську та Сергіївці.

У Харківській області за добу постраждали троє людей, заявив очільник ОВА Олег Синєгубов:

«У сел. Ківшарівка Куп’янської громади постраждала 77-річна жінка; у с. Курилівка постраждали 62-річний чоловік і 71-річна жінка».

Також, додав він, медики надали допомогу 66-річному чоловіку – він постраждав через обстріл Куп’янська-Вузлового 7 грудня.

Армія РФ продовжувала обстрілювати Херсонщину, повідомив голова області Олександр Прокудін. Пошкоджені житлові будинки, фермерське господарство, стільникова вежа, водонапірна башта, газопровід та приватні автомобілі.

Внаслідок російських атак двоє людей загинули, ще п’ятеро поранені, додав голова області.

За даними очільника Запоріжжя Івана Федорова, армія РФ атакувала Шевченківський та Олександрівський райони Запоріжжя. На ранок 9 грудня відомо про 12 поранених, з них вісім госпіталізовані, п’ятеро людей у тяжкому стані.

«Усі п’ятеро прооперовані, лікарі борються за їхнє життя. Загалом станом на ранок – 31 людина у лікарнях Запоріжжя та області після масованих ударів останніх днів», – підсумував Федоров.

Обласна влада також зафіксувала пошкодження багатоповерхівок, гуртожитку та об’єктів інфраструктури в двох районах обласного центру.

Також внаслідок російських атак є постраждалі на Сумщині, заявляє обласна адміністрація.





«У Сумській громаді через атаку ворожого FPV-дрону постраждали 40-річний чоловік та 35-річна жінка», – йдеться в повідомленні.

Армія РФ обстріляла 38 населених пунктів у 20 громадах Сумщини понад 80 разів. Найбільше обстрілів фіксували в Сумському, Шосткинському та Конотопському районах.

Напередодні увечері очільник Дніпропетровщини Владислав Гайваненко повідомив про двох поранених через обстріли регіону: чоловіка 67 років і жінки 61 року в Нікопольському районі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

