Федоров: 7 людей поранені через атаки РФ на Запорізьку область

Російські війська атакують Запорізьку область, заявив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров 8 грудня.

«Один із ударів по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. Попередньо, одну людину поранено», – заявив він.

Також російської атаки зазнав один із населених пунктів області, попередньо було відомо про двох постраждалих додав голова області.

Згодом Федоров уточнив, що кількість постраждалих зросла:

«Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю збільшилась до 7 людей. Медики надають всю невідкладну допомогу».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



