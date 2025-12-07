Сили РФ атакували Запорізький район, є поранені – Федоров

Сили РФ атакували вдруге за поточний тиждень атакували Запорізький район, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

Місцевий чиновник поінформував, що внаслідок російської дронової атаки поранені двоє людей.

«Дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Росіяни атакували дронами Біленьке. Пораненим надається уся необхідна допомога», – зазначив Федоров.

Унаслідок дронової атаки також пошкоджені автівки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



