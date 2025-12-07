Армія РФ вдарила по греблі Печенізького водосховища – влада

Російська армія вдарила по греблі Печенізького водосховища у Харківській області, рух припинено, повідомляє у фейсбуці Печенізька селищна рада.

За повідомленням, станом на 12:00 рух по дорожньому полотну Печенізької греблі було припинено.

Сили РФ вже завдавали ударів по дамбі Печенізького водосховища. Внаслідок обстрілу у вересні 2022 року на дамбі зруйновано верхній шлюз.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.