Армія РФ вдарила по греблі Печенізького водосховища – влада

Російська армія вдарила по греблі Печенізького водосховища у Харківській області, рух припинено, повідомляє у фейсбуці Печенізька селищна рада.
За повідомленням, станом на 12:00 рух по дорожньому полотну Печенізької греблі було припинено.
Сили РФ вже завдавали ударів по дамбі Печенізького водосховища. Внаслідок обстрілу у вересні 2022 року на дамбі зруйновано верхній шлюз.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
Форум