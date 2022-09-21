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Російський обстріл Печенізької дамби зруйнував верхній шлюз, без жертв – Тимошенко

Вид на Печенізьке водосховище, Харківська область

Російські війська обстріляли дамбу Печенізького водосховища, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко 21 вересня.

За його словами, армія РФ завдала два ракетних удари в Чугуївському районі Харківщини.

«В результаті обстрілу на Печенізькій дамбі зруйновано верхній шлюз. На щастя, жертв та постраждалих немає. Нашим фахівцям не вперше долати подібні наслідки «руського міра». Схожа ситуація вже була подолана в Кривому Розі», – нагадав він.

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Тимошенко запевнив, що пошкодження будуть оперативно усунуті. Він не уточнив, коли саме мав місце ракетний удар.

Напередодні Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські війська «намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища, успіху не мали».

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