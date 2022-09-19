«Нас не залякати». Як у Кривому Розі реагують на ракетні удари РФ?

Наприкінці минулого тижня Кривий Ріг протягом трьох днів зазнавав ракетних атак з боку російської армії. Кореспондент проєкту «Новини Приазовʼя» поцікавився у місцевих жителів, якою є ситуація в місті після цих ударів, чого вони бояться та для чого, на їхню думку, російські військові атакують ракетами Кривий Ріг?

Росія останнім часом збільшила кількість ударів по цивільній інфраструктурі України, намагаючись залякати український народ, заявили у британській розвідці. Там, зокрема, згадали російські удари по електромережі і дамбі на річці Інгулець у Кривому Розі.

За даними міської влади, за три дні на минулому тижні по Кривому Рогу випустили 13 крилатих ракет – «Іскандери», «Ікси» та найдорожчі російські ракети «Кінжал». Це спричинило пошкодження місцевої дамби та підтоплення 112 приватних будинків з подвірʼями.

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул назвав ці події «добре продуманою та ретельно спланованою атакою ворога», оскільки всі «ракети були спрямовані на абсолютно мирну цивільну інфраструктуру, критично важливі гідротехнічні споруди». Вілкул зазначив, що «загроза була дуже серйозною», оскільки водою могло змити три райони міста, в якому проживає 150 тисяч людей.

назвав ці події «добре продуманою та ретельно спланованою атакою ворога», оскільки всі «ракети були спрямовані на абсолютно мирну цивільну інфраструктуру, критично важливі гідротехнічні споруди». Вілкул зазначив, що «загроза була дуже серйозною», оскільки водою могло змити три райони міста, в якому проживає 150 тисяч людей. Після чергових російських ударів по енергетичній та гідротехнічній інфраструктурі президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільному до «жорсткої та принципової реакції».

«Спочатку паніка, потім лють»

Одна з жительок Кривого Рогу Марія сказала, що страх присутній перші кілька секунд, а потім його замінюють інші почуття.

Ти не панікуєш, ти не боїшся, ти просто відчуваєш якусь лють

«Насамперед, коли відбуваються такі речі, як вибухи, звісно, в цей момент тобі стає страшно, але, чесно кажучи, для мене було відкриттям, що далі страху не було, була неймовірна лють. Ти не панікуєш, ти не боїшся, ти просто відчуваєш якусь лють. Знаєте, випливає такий вираз в голові: «Та зараз», «Не дочекаєтеся», – поділилася Марія.



Жінка каже, що жителі міста, як і всі інші українці, розуміли й здебільшого були готові до таких подій.



«Не дарма ж кажуть, що ми – сталеві люди, ми цього очікували. Звісно, ти намагаєшся бути більш обережним під час сирени, але вони нас точно не залякають», – вважає Марія.

Вона не заперечує, що удари по дамбі спричинили паніку серед населення, але вона буде недовгою, стверджує жінка: «Звичайно, спочатку деякі люди трошки запанікували. Звісно, почали масово купувати воду в магазинах. Але ми швидко приходимо до тями».

«Мета – викликати злобу»

Інша жителька Кривого Рогу Ірина сказала кореспонденту «Новин Приазовʼя», що паніки в місті вже немає, але залишається страх перед новими ракетними ударами: «Кожен чекав на цей удар. А так усе спокійно, ніякої паніки немає».



Жителька зізнається, що страх через нові ймовірні удари з боку РФ зберігається. На думку Ірини, окупанти б’ють по цивільних та критичній інфраструктурі, щоб викликати агресію населення проти української влади.

«Просто бʼють, щоб люди залишилися без води, і вони (люди – ред.) розлютилися на владу та чекали їхнього (окупантів – ред.) приходу, але у нас таких немає», – запевняє жінка.





Жителька Кривого Рогу Інна розповіла, що ситуація в місті після влучень у дамбу, підтоплень та панічних закупівель прісної води в магазинах швидко стабілізувалася. Поведінку окупантів містяни повʼязують з «безсиллям» та успіхами ЗСУ на фронті.

Вони просто ось так уже розлютилися, нервують, психують і гатять, куди хочуть. Ну а як інакше? Я не знаю, логіки я взагалі в цьому не бачу

«У мене таке враження, що вони просто ось так уже розлютилися, нервують, психують і гатять, куди хочуть. Ну а як інакше? Я не знаю, логіки я взагалі в цьому не бачу. Сказати, що це місто президента і ми хочемо його знищити, затопити чи інфраструктуру порушити, ну це безглуздо. Це нісенітниця», – наголосила жителька Інна.



Станом на ранок 19 вересня, за даними очільника ОВА Олександра Вілкула, на гідротехнічних спорудах міста продовжуються роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів. За його даними, рівень води падає по всій території підтоплення, на всіх ділянках він не перевищує критичних позначок. Підтоплення житлових будинків ліквідоване. Продовжується робота з відкачки води з прибудинкових територій. Всього з початку робіт відкачано 4158 м куб. води.