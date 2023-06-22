Слова «катастрофа» замало – Зеленський про наслідки руйнування Каховської ГЕС на окупованій Херсонщині

Українська влада має дані про наслідки руйнування дамби Каховського водосховища для жителів окупованої частини Херсонської області – про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 22 червня.

За його словами, він мав нараду з розвідкою та правоохоронними службами щодо ситуації на окупованій Запорізькій атомної електростанції та наслідків руйнування Каховської ГЕС.

«Маємо інформацію і щодо того, що відбувається на окупованій частині Херсонщини. Для цього навіть слова «катастрофа» замало. Російське зло сформувало там спеціальні групи, щоб прибрати й, очевидно, сховати тіла загиблих людей», – заявив Зеленський.

Він додав, що російська окупаційна влада намагалася знищити докази воєнних злочинів на захопленій території України й раніше, в тому числі в Маріуполі.

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«Але це така правда, яку не сховати. І я дякую всім, хто допомагає нашій розвідці, нашим спецслужбам здобувати потрібну інформацію», – додав президент.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили, замінували і контролювали гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російська окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Російське державне агентство ТАСС заявляло 22 червня про 46 загиблих внаслідок «прориву ГЕС», не уточнюючи, про які саме райони йдеться.

Водночас ООН 18 червня повідомила, що Росія досі не надала їй доступ до окупованих районів Херсонщини, які постраждали внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС.

Численні експерти вже заявили, що руйнування дамби відбулося, найімовірніше, через закладення великої кількості вибухівки на ГЕС, яку контролюють війська РФ.